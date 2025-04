Una española le pide a su marido italiano que termine estos míticos refranes y sus respuestas son oro

El refranero español es, muchas veces sin darnos cuenta, una parte enorme de nuestro vocabulario. Casi todo los españoles conocemos una cantidad bastante grande de refranes que utilizamos en nuestro día a día. Además, ayuda que haya refranes para todo: ¿te gusta madrugar? "A quien madruga Dios le ayuda"; ¿no te gusta madrugar? "No por mucho madrugar amanece más temprano". Hay de todo tipo y para todos los gustos, y son un elemento tan común en nuestra lengua y nuestra cultura que no se nos ocurre que alguien pueda no conocerlos.

En un vídeo con más de 355.000 reproducciones, la tiktoker española Fiama Rf le dice a su marido italiano la primera mitad de un refrán para que él intente adivinar cómo sigue, y varias de las respuestas han resultado graciosísimas a los españoles.

"Piensa mal y…" le dice ella, a lo que él responde "olvida", y así siguen: Mucho ruido y "pocos hechos"; Al mal tiempo "no se mira a la cara"; Donde manda capitán "hay normas"; Dinero llama "y gastos también"; No hay mal que dure "más de la cuenta"; El que calla "no habla"; A los hechos "dale caña" y Cada oveja "una vaca".

A pesar de que sólo acertó el último que le dijo su mujer: "Un clavo saca otro 'clavo'", el resto de sus intentos pueden tener mucho sentido para alguien que no haya crecido rodeado de refranes.

Es entrañable ver a alguien que no ha crecido en España o rodeado de nuestra cultura intentar descifrar el sentido de estas frases que están tan arraigadas en nuestra tradición, y poco a poco seguro que este italiano se memoriza unos cuantos y los empieza a usar; porque como dice nuestro refranero: "errando se aprende a herrar".