Esta chica pensaba que tenía superpoderes, pero resultó que lo que tenía era astigmatismo

Aunque son muchas las personas que desarrollan problemas de visión según van creciendo, también hay quienes viven toda su vida con una visión borrosa, y no es hasta que alguien los lleva al oculista que se dan cuenta de que su forma de ver las cosas no es la normal. La miopía es una condición que hace que las personas tengan dificultades para ver los objetos que están a una gran distancia; los que sufren hipermetropía, no pueden ver bien las cosas que estén cerca de ellos; y los que sufren astigmatismo tienen problemas para ver tanto los objetos que tiene cerca como los que están lejos. Esta chica con astigmatismo se ha hecho viral por confesar que, cuando era pequeña, creía que tenía el superpoder de ver el alma de las cosas cuando las miraba muy de cerca. Al ponerse gafas, ese superpoder desapareció.

El hecho de que este tuit se haya vuelto viral ha llevado a que otras muchas personas con astigmatismo hayan contado anécdotas parecidas. Cuando uno es pequeño, es capaz de dar explicaciones de lo más irracionales a las cosas que vive, y hay quienes se creían capaces, por ejemplo, de desviar los rayos de luz con los ojos, porque cuando uno tiene astigmatismo ve las luces distorsionadas, como en forma de estrella. Otros, en cambio, dicen que tenían la sensación de ver ángeles por el rabillo del ojo.

Puede que más de uno se haya dado cuenta al ver este tuit, y las muchas respuestas que le han salido, que su forma de ver el mundo no es la habitual, y que sería conveniente hacer una visita al oculista. Si, efectivamente, alguno de ellos tiene astigmatismo, será rápidamente detectado, y su vida cambiará a mejor de forma drástica. ¡Un test a tiempo previene muchos males!