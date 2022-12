Por esta razón no deberías sacar tu móvil en discotecas

Allá por 2019, cuando eso de viajar era completamente normal y no habíamos oído ni una palabra de lo que era un coronavirus, en una discoteca de Berlín me dijeron que para pasar había que poner una pegatina cubriendo la cámara del móvil. El peligro de que te pillaran haciendo una foto es que se te acercara un segurata y te mandara a casa, apuntando tu nombre para que no volvieras a pasar nunca.Lo que entonces me pareció un escándalo a lo mejor no era tan loco y hasta me acabaron haciendo un favor.

Su idea era preservar la intimidad de los clientes (allí nunca habría pasado un 'pillan a Lola Lolita fumando en un bar'), pero el peligro de las discotecas es hasta físico para nuestros teléfonos de bolsillo. Lo sabe por ejemplo Missa Sinfonia, que se cargó un móvil por hacer una foto cuando no sabía que no debería hacerlo.

"Mi celular está chido, está bonito, está caro y funciona perfectamente", cuenta con pena y risa simultáneas, "pero tiene una cosa que no dejo de ver". Son unas manchas que se ven en cualquier vídeo que graba, y que le provocaron las luces de un espectáculo nocturno.

En el clip que tiene subido a YouTube, explica que hay un tipo de iluminación muy agresiva en discotecas, conciertos o eventos especiales que puede no solo molestar a los ojos en caso de que te apunten con una sola ráfaga, sino quemar directamente las delicadas lentes que llevan los móviles.

El streamer pone varios vídeos donde se ve como hasta las cámaras profesionales se ven afectadas por este problema en menos de un segundo, y hace poco oímos que hasta los haces de luz concentrados los utilizan narcotraficantes para cegar los helicópteros de la policía o barcas que les persiguen, destruyendo incluso el equipamiento de vigilancia.

En definitiva: que si sacas un móvil en un lugar donde hay lasers vete pensando que con solo un toquecito se te puede quemar el sensor. ¿De verdad quieres tener ese recuerdo?