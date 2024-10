Gran polémica con los lunchables en Estados Unidos: "El concepto es literalmente inconcebible"

En Estados Unidos, los lunchables y Lunchly se han convertido en los snacks de moda, especialmente entre niños y jóvenes. Estos paquetes de comida rápida, que incluyen ingredientes como mini pizzas, galletas o barras de chocolate, han logrado una enorme popularidad, al punto de que incluso han llegado a los comedores escolares. Sin embargo, mientras los americanos parecen abrazar este concepto con entusiasmo, los hispanos critican duramente la tendencia.

Lunchly, la versión "saludable" de Lunchables creada por los famosos youtubers MrBeast, KSI y Logan Paul, ha generado una enorme controversia. Aunque se presenta como una opción más nutritiva y atractiva, una reciente denuncia de la youtuber Rosanna Pansino ha puesto el producto en el centro de la polémica. Pansino, conocida por su contenido de cocina en YouTube, encontró moho en uno de los productos Lunchly mientras grababa un vídeo comparativo entre ambos snacks.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, y en X (anteriormente Twitter), los europeos no se contuvieron a la hora de expresar su sorpresa y desaprobación ante estos productos. "Como europeo, el concepto de Lunchables es literalmente inconcebible", escribió un usuario, mientras que otro comentó: "Americanos, no dejéis que cocinen". Un tercer comentario se burlaba del precio y la calidad: "Imagina pagar 7$ por esa basura en vez de cocinar una comida normal o comprar algo decente por menos".

Este tipo de críticas resalta la diferencia cultural respecto a la alimentación entre Estados Unidos y los países hispanos. Mientras en EE. UU. productos como Lunchables y Lunchly triunfan por su conveniencia y sencillez, muchos hispanos los ven como una opción costosa y poco nutritiva. Además, con incidentes como el moho descubierto por Pansino, el debate sobre la verdadera calidad de estos snacks no hace más que aumentar.

A pesar de la popularidad de estos productos en EE. UU., muchos se preguntan si el éxito se debe realmente a la calidad o simplemente a la influencia de figuras como MrBeast y KSI. Para los hispanos, la respuesta es clara: no hay sustituto para una comida bien hecha y casera.