Hackean el Rewind a dos semanas de su estreno: "¿Qué está pasando?"

Aunque no lo parezca por las últimas polémicas de las que nos hemos hecho eco sobre el Rewind, estamos deseando dar buenas noticias que tengan la multitudinaria producción de Alecmolon y compañía como protagonista. Hoy me temo que no va a ser el día.

A menos de 20 días para el estreno, imaginamos que el flujo de trabajo en los ordenadores de DHC Films (productora de Alec) debe ser tremendo, y que sus cabezas también echarán humo tras un rodaje que por primera vez les ha llevado hasta tierras mejicanas. Quizá con tanto curro hayan descuidado ligeramente la seguridad de su canal en YouTube, porque ayer mismo se la robaron.

Fue TheGrefg, el gran impulsor de su renacimiento patrocinado, quien se dio cuenta de que algo no iba bien. Un banner sospechoso daba la bienvenida al perfil de Alec en esa plataforma, quien en solo 29 vídeos amasa unos impresionantes 162 millones de visitas. Canal jugoso para los hackers, que le quitaron la cuenta y pusieron esa publicidad.

Numerosos tuiteros se pusieron a llamar la atención del director, quien confirmó las sospechas asegurando no tener nada que ver con los anuncios de programas gratis que se publicitaban en YouTube. Por si hacía falta aclararlo, vaya.

Mientras escribo estas líneas el asunto todavía no se ha solucionado, recuerda que al proyecto de Alec no le faltan enemigos ni críticos. Desde Jordi Wild a Tiparraco, el nuevo sistema de donaciones para sacar adelante el Rewind Hispano se ha llenado de opiniones sobre la viabilidad, y los obstáculos que está teniendo en este capítulo.

Por supuesto, son más los que apoyan la iniciativa y las pocas imágenes que ha ido dejando de las grabaciones ya terminadas nos hacen suponer que una vez se estrene el episodio de 2022 todas las polémicas quedarán enterradas por la fascinación. Habrá que ver si este año la historia está a la altura, porque salseos y eventazos ha habido de sobra.

PD. Ya que estamos, dejo por aquí el último capítulo del Rewind. Para refrescar memoria, por si te apetece.