La historia de suspense resuelta a través de Milanuncios que ha triunfado en Twitter

Desde que, en agosto de 2017, el guionista y tuitero Manuel Bartual revolucionara Twitter con una historia de misterio de lo más original en formato hilo, de vez en cuando otros compañeros de profesión llegan a la red social con sus propios relatos y siempre aportando algo nuevo.

El último de estos populares hilos llega de parte del director de cine Juanjo Ramírez Mascaró, y comienza de la siguiente manera: "Llevo un rato dudando si publicar esto pero como nadie me hace caso y necesito ayuda, allá voy".

Desde el principio, las cosa ya se pone seria. "Ayer mataron al tío que sale en esa foto y no se sabe por qué. La cosa es que hace unos días yo le compré esa cómoda, y os voy a contar qué había dentro y quién creo que lo ha matado", dice el primer tuit del hilo.

Al tuit lo acompaña una captura de pantalla del anuncio en Milanuncios de la cómoda en cuestión, sobre la que hay un espejo en la que se puede ver reflejado al chico que hace la foto. El mismo que, según el autor, ha sido asesinado.

El hilo continúa con el autor afirmando que cree saber lo que puede haber pasado, pero lo mejor es la forma en la que lo ha descubierto: a través de lo que vendía la víctima en Milanuncios. "La cosa es que me he puesto a mirar todo lo que vendía ese tío y he podido reconstruir más o menos lo que ha pasado", comenta Juanjo en uno de los tuits.

En primer lugar, el tuitero dice haber encontrado un papel con unos números en uno de los cajones de la cómoda. Además, subiendo el brillo de una de las fotos de los productos que vendía el chico, logró leer unos mensajes sospechosos que le llegaron al móvil.

Como va desvelando según avanza el hilo, resulta que hay pistas en todas las fotos que el chico compartió en Milanuncios: en el horario de la nevera que vende, en una foto junto a unas plantas artificiales, en un set de cubertería, en el reflejo de una televisión...

La aventura detectivesca prosigue y Juanjo descubre que el los números apuntados en el papel que encontró en la cómoda corresponden a la referencia de otro artículo subido a la web de compraventa. Se trata de un par de maletas que alguien vende, aunque una de ellas ya se la han vendido a una tal Catalina.

Toda la historia gira alrededor de Marcos, la víctima; Catalina, su posible amante y la novia de uno de los compañeros de piso de Marcos; Alex "Piso Nuevo", el compañero de piso y novio en cuestión; y, por último, Alex "Uni", un tercer compañero de piso.

Hacia el final del hilo, Juanjo comparte un link al perfil de Milanuncios de la supuesta víctima y pide a sus seguidores que le ayuden a resolver el crimen. Pasadas las horas, todos se pusieron manos a la obra y el esfuerzo dio sus frutos. Un paseo por las respuestas a cada tuit del hilo deja ver lo observadora que puede llegar a ser la gente.

Aunque este tipo de historias aparezcan en Twitter de vez en cuando, la gracia de estas es que nunca se llega a desvelar si se trata de un caso real o de una historia ficticia. En cualquier caso, la gente siempre lo pasa muy bien metiéndose en el papel y si es falso o no pasa a un segundo plano.

En este caso, esta cuestión tenía un pequeño giro de tuerca más, y es que tras este hilo de suspense se encontraba nada menos que Milanuncios. Así lo desvela un tuit de la cuenta oficial de la web que el propio Juanjo cita al final de su hilo.

"Esto sí que es digno de Halloween. ¿Nos ayudáis a resolver el caso? Regalamos 100€ a cada una de las 5 primeras personas que acierten la teoría correcta", dice el tuit. Lo más espectacular es que los seguidores del hilo ya habían dado con la respuesta antes de que Milanuncios anunciase el sorteo.