La increíble sorpresa de un repartidor de Glovo al hacer una entrega urgente de preservativos: "¡Que me ha abierto la suegra, no me lo puedo creer!"

Trabajar como repartidor puede ser una caja de sorpresas. Desde entregas de comida a horas insólitas hasta pedidos que nunca te esperas, los repartidores están acostumbrados a todo tipo de cosas.

Alex Solla, un repartidor de Glovo, ha compartido varias de estas anécdotas en TikTok haciéndose muy popular en la plataforma. En otro vídeo, el tiktoker contó cómo una clienta le pidió que bajara la basura después de entregarle un pedido. Sin embargo, su último vídeo ha superado todas las expectativas haciéndose rápidamente viral.

En esta publicación, Alex Solla tenía que llevar un pedido un tanto peculiar: una caja de preservativos. Lo que parecía ser una entrega rutinaria se convirtió en un momento que daba para anécdota. "Solo ha pedido esto, así que vamos a ir rápido, que si no... la liamos", comentó el tiktoker entre risas, mostrando la caja de preservativos mientras bromeaba sobre la urgencia del pedido. Con el producto en mano, Alex se dispuso a completar la entrega como habitualmente hace.

Al tocar el timbre, fue recibido por una mujer que, tras preguntarle por quién buscaba, reveló algo que dejó a Alex boquiabierto. "Voy a llamarlo. Es mi yerno", dijo la señora. "¡No puede ser, no puede ser! Es mi yerno dice y me ha visto con los condones en la mano", esta fue la reacción del repartidor alucinando con la situación que le había tocado vivir.

Después de entregar el pedido con éxito Alex seguía atónito por el surrealismo de lo ocurrido. "¡Que me ha abierto la suegra, no me lo puedo creer!", dijo Alex sin evitar reírse.

Este giro de los acontecimientos en una entrega aparentemente cotidiana ha provocado la risa de muchos usuarios de TikTok. El vídeo rápidamente acumuló más de 105,000 reproducciones en pocas horas y numerosos comentarios, muchos de ellos aplaudiendo la reacción de Alex y su capacidad para mantener la compostura en ese tipo de situaciones.