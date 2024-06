Una madre se vuelve viral compartiendo los mejores live hacks en TikTok que han acumulado más de 100 millones de reproducciones

Echa un vistazo a estos sorprendentes y útiles "trucos para mamás" que ayudan a las personas a ahorrar tiempo y dinero. Keisha Franklin, de 22 años, ha conseguido más de 125.000 seguidores en el espacio de unos pocos meses y sus útiles vídeos han arrasado en Internet.

Al tener hijos Teo menores de dos años, Ayla, uno y Teo ocho meses, afirma que desearía haber conocido todos estos trucos mucho antes.

Desde usar una jeringa medicinal para coger la yema de huevo con ella hasta separar las uvas de sus tallos mediante una bolsa Ziplock, sus trucos no son nuevos pero están gustando a millones de personas en todo el mundo gracias a TikTok.

Otros trucos incluyen cosas como: objetos domésticos a prueba de niños, reducir el desorden y el tiempo de limpieza colocando un molde para cupcakes debajo de una paleta de hielo.

Al compartir más de 45 "trucos para mamás" diferentes, Keisha ha visto sus videos de TikTok obtener más de 100 millones de visitas en solo un par de meses.

Desde Eugene, Oregon, EE.UU., Keisha comenzó a crear su contenido con el objetivo principal de ayudar a otras madres y hacerles la vida más sencilla.

Sin embargo, sus videos no estuvieron exentos de comentarios negativos, ya que Keisha explica cómo la gente a menudo critica sus métodos.

En sus videos instructivos, la creadora de contenido dijo: "Soy una mamá que quiere construir una comunidad sólida de otras mamás y padres".

"He ahorrado miles de horas. Yo diría que los trucos de mi madre me han ahorrado cientos de dólares, pero sobre todo me han ahorrado tiempo y han hecho mi vida más eficiente", ha asegurado.

Los trucos virales de Keisha

1. Truco para quitar las uvas del ramo usando una bolsa

2. Meter los huevos cocidos en un tupper con agua fría y agitarlo para pelarlos rápidamente

3. Atravesar las fresas con una pajita para quitar las hojas a la fresa atravesándolas con ella

4. Usar moldes de papel para magdalenas para poner helados dentro y que los pequeños puedan comérselos sin mancharse

5. Usar una jeringuilla para separar la clara de la yema de un huevo dependiendo de para que plato lo necesites

6. Hervir un plátano para pelarlo fácil y tener una pasta de plátano en segundos con la que hacer papillas para bebés

7. Usar las tapas de plástico de las toallitas para tapar los enchufes

8. Meter huevos cocidos en el congelador para pelarlos fácilmente y después calentarlos en una sartén

9. Envolver las puntas de los plátanos con film transparente o papel de aluminio. Así el aire no entrará y se ralentizará el proceso maduración

10. Transformar las frutas bebibles en helados metiéndolas en el congelador con un palito

11. Partir las mandarinas por la mitad para poder sacar los gajos de forma más fácil

12. Untar vips vaporub en una vela para que se expanda por el ambiente

13. Rellenar bricks pequeños de zumo con una jeringuilla para reutilizarlos

14. Pegar una caja vacía a una caja de pañuelos para usarla como papelera

15. Disolver vips vaporub en agua para hacer cubitos de hielo que luego puedes usar en una bañera o en verano untar sobre la piel de forma fresquita

16. Poner una bolsa zip bag en tu asiento del coche para poder meter el móvil, cerrarla y que te sirva como televisión en el coche

17. Cortar las rodajas de sandia sobre una taza o tazón que recoja los dados tras cortarlas

18. Usar un babero en el reposacabezas del asiento de un coche, un móvil y una carcasa con imán para que se quede como una televisión para los niños en el asiento trasero

19. Colocar un empapador para cambiar pañales bajo la sábana bajera

20. Doblar las colchas sobre si mismas para guardarlas de forma más fácil