Un joven tiktoker cuenta cómo han ocupado su casa y está encantado: "No es mi gato, pero para él, vive aquí"

Los vídeos de mascotas han conquistado TikTok, convirtiéndose en una fuente inagotable de entretenimiento. Desde perros que "hablan" con botones hasta gatos que se adueñan de las casas de sus vecinos, cada historia tiene su propio encanto. Esta semana, la atención de los amantes de los animales se ha centrado en la curiosa vida de Naranja, el gato que ha decidido que dos casas son mejor que una.

Hugo Martínez compartió un vídeo en TikTok que rápidamente capturó la atención de sus seguidores. En él, cuenta la historia del gato del vecino que ha decidido que la casa de Hugo es su segunda vivienda.

Naranja, como lo bautizó Hugo por su pelaje, apareció por primera vez hace casi un año. Lo que comenzó como una simple visita se convirtió en una rutina diaria.

Durante un viaje de siete meses a Australia, Hugo se preocupó porque el felino dejó de ir a su casa, pero cuando el joven regresó, Naranja no tardó en retomar sus visitas. "Me dolió un poco ver cómo pasó de mí cuando volví, pero supongo que es la típica indiferencia de los gatos", comenta Hugo.

Cada mañana, Hugo encuentra a Naranja esperando en la terraza. Como si fuera su casa, el gato pasa las horas pidiendo comida o simplemente restregándose por los muebles del hogar. "Él no es mi gato, pero para él, vive aquí", dice Hugo en el vídeo.

El joven tiktoker invita a la familia original del gato a contactar con él para aporten en su alimentación y comentar cualquier problema que pueda surgir. "Si alguien de su otra familia ve esto, podemos ponernos en contacto para cuadrar la alimentación", sugiere Hugo, asegurando que su intención es solo darle cariño al curioso gato.

El vídeo ha generado miles de visualizaciones y comentarios. Muchos bromean con la situación: "El gato tipo: ME DEJAS ENTRAR YA EN MI CASA O QUE". Y otros valoran el gesto de Hugo al cuidar del gato: "Me encantan las personas que tratan así a los animales que no son suyos. Tienes un gran corazón".

El tiktoker promete mantenernos al tanto de las travesuras del felino. Mientras tanto, Naranja continúa disfrutando de lo mejor de tener dos casas, ganando la atención y el cariño de todos los que siguen su historia en TikTok.