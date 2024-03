Le manda un audio de WhatsApp a su mejor amigo y le cae un rayo al lado mientras lo graba

Sabemos que muchas veces los mensajes de voz de WhatsApp nos salvan cuando más pereza nos da escribir. Se trata de una manera mucho más rápida de comunicarnos, pero también sirven para transmitir mucho mejor nuestras emociones y sentimientos, como es el caso de este audio que envía una madre a su hija tras encontrarse con su exyerno.

Hoy os presentamos otro audio que, sin ninguna duda, se trata de una auténtica obra de arte. Sabemos que las tormentas pueden ser realmente aterradoras y peligrosas, y este chico lo ha demostrado. Se ha salvado de la muerte por muy poco, y, aunque parece que a él no le ha hecho nada de gracia esta situación, a su amigo le ha parecido de lo más divertida. Este es el mensaje de voz que se encontraba grabando cuando cayó un rayo muy cerca de él.

La cuenta de Twitter @palermistacap ha compartido un tuit en el que ha escrito "Mi primo estaba hablando con su mejor amigo y pasó esto JAJAJAJAJ". En la publicación ha subido una captura de vídeo de la conversación de WhatsApp de su primo y el mejor amigo de su primo.

Aunque al principio pueda resultar un audio de lo más normal que un chico le manda a su amigo contándole cualquier anécdota, a los 3 segundos se escucha un ruido estrepitoso: el rayo. Después, se escucha al joven gritar enloquelico y, por último, añade "¡Ay, amigo, me cagué todo. Me cayó el rayo acá, al lado de mi casa, boludo!".

Este tuit ha conseguido 778 mil reproducciones y muchos usuarios han comentado también la publicación. Algunos han destacado lo gracioso que resulta el audio "JAJAJSBSBJAJS AMIGO no puedo parar de reírme", o "JAJSJKSJD QUEDO GRABADO EN LA HISTORIA". Sin embargo, otros han resaltado que no se creen el audio y piensan que no le sucedió realmente lo que cuenta: "Difícil de creer que al instante diga que fue un rayo, no se intentó recuperar del susto ni calmarse, bastante antinatural. Re fake y gracioso a la vez".