La preciosa conexión entre su abuelo y las cabinas telefónicas: "Es lo más cerca que voy a estar de él"

Hay ocasiones en las que las preguntas más inocentes destapan las historias más sorprendentes. Esto es precisamente lo que ha conseguido un usuario al preguntarle a otros tuiteros a quién llamarían si pudieran hablar con alguien que aún existía o con quién mantenían el contacto cuando aún se utilizaban las cabinas telefónicas. En ese momento, la cantante y actriz Nikki García ha decidido contar una historia familiar que ha sorprendido a muchos, y es que su abuelo fuequien diseñó y construyó las cabinas que han acompañado a las personas durante tantos años.

Pero, tristemente, ella no tuvo la suerte de conocerlo, ya que falleció justo un año antes de que ella naciera. Aun así, esto no ha impedido a Nikki guardarun gran amor hacia su abuelo, motivo por el que cada vez que ve una no puede evitar entrar, ya que siente que "es lo más cerca" que va a estar nunca de él. Es tal el sentimiento que tienen para ella estas cabinas que confiesa que el momento en el recuerdo más especial que guarda de sus últimas vacaciones es el de cuando se encontró una de estas, motivo por el que también ha querido compartir la foto que se hizo en su interior.

Aun así, la realidad es que cada vez es más difícil encontrar una de estas cabinas telefónicas por España. Pero, precisamente por ello, Nikki García ha querido pedirles a los usuarios que le compartan fotos de estas cabinas cada vez que se encuentren con una, ya que es algo que a ella le haría especialmente feliz. Y, como era de esperar, los usuarios no han tardado en escuchar su propuesta y enviarle varias de ellas, algo que le ha alegrado y que ha agradecido de corazón. Sin duda, cada detalle puede esconder grandes historias, algo que ha demostrado la actriz con esta bonita historia familiar.