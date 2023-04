Una profesora de Física crea un concurso de memes y el trabajo de sus alumnos sorprende a las redes

Cuando los profesores se ponen ingeniosos con los trabajos que envían a sus alumnos, estos suelen disfrutar mucho más a la hora de elaborarlos, especialmente si el tema está relacionado con algo que suelen consumir. Esto es lo que ha ocurrido con la clase de Lorena Hernández, una profesora a la que se le ocurrió organizar un concurso de memes entre sus alumnos de Física de segundo de bachillerato. Por ello, debido al éxito que ha tenido esta actividad entre los jóvenes, Lorena ha querido compartir algunas de las obras maestras que han creado sus alumnos a través de Twitter.

Pese a que no ha podido compartir algunos de los mejores debido a que contenían información sobre los estudiantes, los tuiteros no han tardado en compartir el hilo de esta profesora, los cuales no solo han hecho reír, sino que también han resultado educativos. Además, Lorena ha explicado que quería animar a su clase a hacer este concurso para que aprendan a transportar los conocimientos aprendidos a su entorno, y considera que para ello no hay mejor herramienta que el humor.

Debido a la brillante idea de la profesora, son muchos los que no han tardado en felicitarla por llevar a cabo esta actividad con sus alumnos, y señalar que les hubiera gustado tenerla como profesora cuando iban a clase. Además, la idea ha gustado tanto que algunas personas incluso le han preguntado si puede compartirles las bases del concurso, por lo que es posible que más profesores se animen a crear actividades tan creativas como esta durante sus próximas clases.

Finalmente, hay otras personas que también han querido aprovechar esta ocasión para compartir los memes que tienen relacionados con la Física, como es el caso de Max Fernández. Sin lugar a dudas, este tipo de iniciativas son las que más adelante los estudiantes acaban recordando y contando a sus amigos, por lo que habrá que ver si más profesores se animan a incluir estas actividades en sus clases.