Se queda encerrado en el balcón y su gato consigue abrirle la puerta: un salvador inesperado

Cuando uno está en casa, hay ocasiones en las que se relaja tanto que se olvida de que hay algunas puertas que tan solo pueden abrirse de un lado, como es el caso de la que hay en los balcones. Y, aunque el error de cerrarla estando fuera no supone un gran problema si hay alguien más en casa que pueda abrirla, es muy distinto cuando uno vive solo o no hay nadie que pueda ayudarle, tal y como le ha pasado al protagonista de este viral.

Porque, sin duda, debe haberse llevado un buen susto al darse cuenta de que se ha quedado encerrado en su balcón. Pero, afortunadamente, ha aparecido un salvador totalmente inesperado para rescatarle: su gato. Y, pese a que él mismo confiesa que se sentía tonto por pedirle ayuda a su gato y que, precisamente por eso, se había puesto a grabar, ha terminado llevándose una sorpresa totalmente maravillosa al ver cómo el animal ha conseguido abrirle la puerta.

Ante esta situación tan inesperada no ha podido evitar correr a llenar de besos a su gato como agradecimiento, ya que, aunque le estaba dando indicaciones para ver si conseguía entenderle, no tenía esperanzas de que fuera a conseguirlo. Por ello, confiesa que, antes de que ocurriera esta maravilla, ya se había montado un plan en la cabeza: tocar la ventana de su vecina para darle las llaves de su casa y que entrara a su casa para abrirle.

Pero, por suerte, finalmente su gato ha llegado al rescate antes de poner en marcha este plan, algo que sin duda no solo ha sorprendido al protagonista, sino también a todos los que han visto el TikTok de este chico. Aun así, muchos también le han advertido de que tendrá que tener cuidado, ya que ahora que ha aprendido a abrir la puerta no sería de extrañar que vuelva a hacerlo en el futuro para intente salir al balcón. Por tanto, aunque tendrá que estar pendiente de este pequeño a partir de ahora, al menos sabe que ya no tendrá que preocuparse si vuelve a quedarse encerrado.