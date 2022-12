Rewind Hispano: 9 detalles muy frikis en los que no te fijaste

La frase de Alec Hernández sobre que el Rewind Hispano de 2022 "es un vídeo para verlo mil veces" no ha sido ningún farol. Son 20 minutazos donde el autor hace un tour de force en alusiones a la crónica streamer del año, y hasta si estás puesto en el mundillo se te pueden escapar algunas metareferencias que escapan al ámbito de Twitch y YouTube. Allá van unas cuantas cosas en las que quizá no te has fijado.

ElMariana y Better Call Saul

La escena protagonizada por el mejicano tiene un tonillo como de serie de abogados, que se refuerza con unos colores y composición musical que recuerdan claramente al tema de Better Call Saul, spin off en tribunales de Breaking Bad.

JuanSGuarnizo y Breaking Bad

Siguiendo en el universo de Walter White, Spreen y el marido de Arigameplays hace otro guiño seriéfilo imitando el estilo de los anuncios cutres en la ficción de Nuevo México. La presencia del argentino encaja perfectamente porque además parece grabado en un croma casero.

Jordi Wild y su pasado como actor sexy

El fragmento de 'Olvidona' es quizá el mejor de todo el Rewind, recordando el lío que se montó con sus memes a mediados de 2022. Pero lo que quizá no sabes es que Jordi empezó su carrera delante de las cámaras como modelo publicitario, presumiendo de físico y encanto en varios anuncios que ahora mismo parecen de la prehistoria.

Paracetamor, Ari y Dragon Ball

La Velada, como era de esperar, tiene mucho protagonismo, aunque cambia el escenario original (el pabellón deportivo de Badalona) por una versión 3D de La arena de los Juegos de Célula, el malo malísimo de Bola de Dragón. Cabe decir que el resultado es mejor que la infame peli de imagen real.

Bustamante no es Bustamante

Aunque suene igualito al cantante de San Vicente de la Barquera, la voz detrás de la armadura que se enfrenta a Mister Jägger es la de Hermoti, un "actor de doblaje, imitador, cantante, showman y hacedor de risa", como él mismo se define en redes.

¿Will Smith o Willy Smith?

Metafórico tortazo el de Willy (sin el -rex) a TheGrefg sobre el escenario. Se da el hecho de que en la anterior edición, los ahora enemigos públicos coincidieron en un rodaje con la también ahora ausente Cristinini, pero su festival de zascas fue demasiado salseante como para prescindir de él este año.

¿El lambo de AlphaSniper?

Dime que viste el Lamborghini de las carreras de Auronplay en el Rewind y no pensaste inmediatamente en AlphaSniper, un youtuber que se ha venido un poco a menos en términos de relevancia durante los últimos años. Bien podría haber sacado su carraco real en el vídeo, ¿no?

Créditos a lo Marvel

¿Te resulta familiar el rollo cómic de los créditos del Rewind? Es porque lo has visto mil veces en las superproducciones de Marvel, señalando los mejores momentos de las pelis.

Ese tema me suena

Bizarrap y Quevedo hacen una aparición estelar en una versión instrumental de la Session 52, AKA 'Quédate'. Los responsables de la misma ya han anunciado otro making of específico.

El 'cameo' de Borja Escalona y Lola Lolita

En unos brevísimos mensajes de Twitter se pueden ver referencias al impresentable intento de youtuber y a la tiktoker con vicios ocultos.