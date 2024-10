El sorprendente filtro que elimina la barba se convierte en la última sensación viral en TikTok

TikTok no deja de sorprender con sus tendencias virales, y la última en conquistar la plataforma es un filtro que elimina la barba de los hombres. Este efecto ha dado lugar a una serie de vídeos en los que los usuarios muestran cómo lucen sin su característico vello facial, a menudo con resultados sorprendentes y muy divertidos (y alguno, incluso, un poco inquietantes, la verdad). La reacción de muchos al verse sin barba ha generado miles de comentarios y se ha convertido en todo un fenómeno en redes durante las últimas horas.

Aunque el filtro ha ganado popularidad en TikTok, curiosamente, no pertenece a esta plataforma. En realidad, fue creado en Snapchat, donde los usuarios deben acceder para grabar sus vídeos. Sin embargo, esto no ha impedido que el filtro se difunda ampliamente en TikTok, ya que quienes deseen utilizarlo solo tienen que grabar su transformación en Snapchat, descargar el vídeo y compartirlo después en su cuenta de TikTok.

La tendencia ha captado la atención de miles de hombres que, en tono de humor, han comprobado lo mucho que la barba cambia su apariencia. En algunos casos, los usuarios prefieren el look sin barba, pero en la mayoría de los vídeos las reacciones apuntan a que, para muchos, la barba es más que un simple complemento: es parte fundamental de su imagen.

Si hace años que no te ves sin barba y te ves tentado a probar este filtro, te recomendamos que tengas cuidado: igual la imagen de ti mismo sin barba no es tan agradable como puedas creer. Aún así, no cabe ningún tipo de duda de que este filtro es uno de los más divertidos que hemos visto últimamente en la red social china.