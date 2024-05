Un taxista consuela al conocido tiktoker Óscar Font de mal de amores y sus seguidores se ponen a llorar

El tiktoker Óscar Font se ha convertido en uno de los creadores de contenido más conocido del panorama actual. Sus vídeos de humor los ven cientos de miles de personas, provocando la risa en todas ellas. Sin embargo, su última publicación viral nada tiene que ver con el contenido al que nos tiene acostumbrados. Ha decidido dejar de lado el humor y adentrarse en la sentimentalidad con este tiktok.

En la descripción del vídeo, el influencer ha escrito "El taxista que me ha llevado a casa hoy >>>". Lo primero que es escucha por parte del conductor es "¿Sufrir por un gilipollas, una gilipollas? Anda que no hay peces en el río. Pero tenéis que sufrir, así es la vida". Durante esta charla que comienza a darle el taxista, Óscar se muestra de acuerdo con todo lo que decía. "Cuando tú tienes una relación, sea chico o chica, el principio es muy bonito, porque si ya desde el principio tiene un problema... Es pa' pegarte dos hostias", continúa el hombre.

La conversación continúa: "Pero venga, es muy bonito. Ya te digo, hombre, mujer, lo que sea te hace sufrir. Vas a perder tiempo. ¿Por qué vas a perder tiempo? Porque igual aguantas porque lo quieres, pero cuando lo dejas después de un año o dos estás más jodido y te das cuenta de que has perdido un año y medio de tu vida como un gilipollas". El influencer se muestra en el vídeo con ojos vidriosos, casi con ganas de llorar debido a la profundidad de esta conversación.

"Créeme que se te va muy rápido. Dentro de unos años dirás: "Joder". Te vas a evitar muchos sufrimientos, porque tú eres una persona totalmente válida, que la que te tienes que querer es tú a ti mismo. ¿Entiendes? Porque si no te quieres tú a ti mismo, ¿qué te quiero decir? Tú estás con quien estés, pero que te dé buena vida. Haz lo que consideres que debes hacer. ¿Que te vas a equivocar? Te garantizo que muchas veces. Pues uno cuando se equivoca, que es decir como si se cae, pues te levantas y a la siguiente".

En la última parte de la conversación, el taxista le advierte: "Pero nunca te arrepientas de nada. Lo que has hecho, lo has hecho, ya no puedes hacer nada porque ya lo has hecho. La vida es bonita. Que le den por culo. Morirte te vas a morir, lo siento decírtelo si no lo sabías. Eso es lo único que tienes seguro. Con lo cual, disfruta de tu presente, piensa en tu futuro y olvídate de tu pasado. Te tienes que correr tus juergas. Si no lo haces ahora, ¿cuándo cojones lo quieres hacer?". El conductor le pregunta su edad al tiktoker, quien le responde que tiene 23. A lo que el taxista continúa: "¿Entonces cuándo cojones quieres divertirte? Con cuarenta te garantizo que ya no te diviertes. Te lo pasas bien, pero ya no es lo mismo", sentencia el hombre.

Este vídeo ha superado ya las 500 mil reproducciones y muchas personas han dejado un comentario. Algunos aplauden las palabras tan sabias de este taxista: "Ese señor será un gran padre", "ESCÚCHAME QUE HOMBRE TAN SABIO QUE BONITO OSCAR" o "Adoramos al taxista psicólogo". Además, muchos destacan que ellos, en el lugar de Óscar, hubieran llorado: "yo me hubiera puesto a llorar".