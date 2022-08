Unos turistas estadounidenses desprecian la comida española, y Twitter se les tira encima

No hay nada como que ataquen lo que es tuyo para que lo pongas más en valor. La historia que ha narrado una usuaria de Twitter, sobre el comportamiento de un grupo de turistas estadounidenses que estaban visitando Segovia, ha hecho que personas de todos los rincones del país se hayan sentido personalmente atacadas. Pocas cosas hay que representen tan bien la riqueza de la cultura española como su gastronomía, y el hecho de que los habitantes de un país con muy poca cocina propia como Estados Unidos se metan con ella es una línea roja que jamás se debe cruzar.

Hay que decir, en defensa de este desafortunado grupo de turistas, que la cocina segoviana puede producir un gran shock en aquellos que no estén acostumbrados a los platos contundentes. Lo más seguro es que estas personas no contasen con un guía que los asesorase un poco sobre cómo es realmente la cocina española: no todo son guisos, cocidos y asados llenos de grasa y difíciles de digerir. Si a eso le sumamos las altísimas temperaturas que se han registrado últimamente en casi todos los puntos del territorio, no es de extrañar que acaben hartos de la "comida española".

Pero bien se sabe que en Twitter casi todo el mundo suelta lo primero que se le pasa por la cabeza, y más cuando se trata de comentar un asunto que produce tamaña indignación. Han sido cientos las personas que han aprovechado este tuit viral para meterse con la cultura y la dieta estadounidense, y han criticado la decisión de comer en un restaurante de comida rápida cuando se está en un país con una cultura gastronómica tan notable y tan amplia como España. Aunque también han sido muchos los que se han encargado de recordar que los turistas españoles, precisamente, pecan un poco de cobardes a la hora de probar la comida de otros países, cuando se encuentran en el extranjero. ¡Así que finalmente todo el mundo ha recibido su reprimenda!