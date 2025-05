Se van sin pagar la cuenta y dejan un mensaje que ha abierto un intenso debate: "Es de mala persona"

Los camareros sufren jornadas duras, agotamiento físico y estrés mental, ya que tienen que atender a varios grupos de clientes simultáneamente; ya sea tomando nota, repartiendo comida, sentando personas, cobrando… Los camareros tienen que estar atentos a todo durante muchas horas, por lo que es normal que a veces haya algunos servicios que si el local está muy lleno, tarden más en llegar.

En ocasiones es frustrante salir a comer o cenar y sentir que tu camarero te "ignora". Tú sólo estás pendiente de tu camarero, mientras que él o ella están a posiblemente cuatro o cinco mesas, por lo que en ocasiones tardan un poco en atenderte o hacer algo que le pidas. Es normal frustrarse en esas situaciones, aunque muchos podemos ser comprensivos con su situación y aprovechar para entrenar la paciencia.

A pesar de todo, hay personas que no parecen entender todo el trabajo que requiere ser camarero: en ocasiones el trabajo se amontona y resulta complicado mantener la lista mental de tareas al día. En un tuit que ya han visto más de cincuenta mil personas, @SoyCamarero ha compartido una historia que ha abierto un intenso debate.

En el post comparten que una mesa se fue sin pagar (hizo un simpa) y que dejó escrito en el anverso de la cuenta "Nos vamos haciendo un simpa, porque pedimos la cuenta varias veces y…". La gente ha respondido de manera diversa al tuit, desde personas que les ha parecido una vergüenza hasta algunos que defienden que se han sentido tentados de hacer lo mismo en varias ocasiones.

"Que pena a veces los camareros van tan atareados que no pueden atender a todo, yo cuando pasa eso voy a la caja y digo estaba en esa mesa y pago. Jamás me he ido sin pagar" afirma una de las respuestas al tuit, y hay muchos que opinan igual: "No se debe hacer esperar por pagar pero el simpa... no me jodas, pagas y no vuelves, pero pagas", "Una cosa es “pasar” y otra es tener el local lleno y no poder atender adecuadamente a todos. Es de mala persona no pagar, te levantas y vas hasta la caja". Y es cierto que hay veces que es frustrante sentir que la persona que está sirviendo tu mesa no te presta atención, pero muchos concuerdan en que irse sin pagar es una falta de respeto y civismo.

Por otro lado hay otros a los que les gana la frustración: "A mí me pasó una vez, una hora esperando la cuenta hasta que nos hartamos y nos fuimos. De verdad que esperamos una hora", "De buen rollo, si pides tres veces la cuenta y no la traen, la casa invita", "Tengo que reconocer que a veces me ha apetecido hacerlo. Casi media hora para que te cobren". El tiempo de cada uno es la posesión más valiosa que tenemos, por los que a muchos les afecta sentir que les están haciendo perder el tiempo. Y vosotros, ¿qué hubieseis hecho?.