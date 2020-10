BLACKPINK estrena 'THE ALBUM' su esperado primer disco y supera los 20 millones de reproducciones en YouTube

Ya está aquí el esperadísimo primer disco de BLACKPINK. Cuatro años han tenido que pasar desde la creación del grupo para que los fans puedan tener entre sus manos el disco de sus idols.

Ocho son los temas que componen 'THE ALBUM', entre los que se encuentran dos colaboraciones: 'Ice Cream' junto a Selena Gomez y 'Bet You Wanna' con Cardi B.

Otro de los temas más esperados es el single principal del álbum: 'Lovesick Girl', un tema que cuyas compositoras son Jennie y Jisoo y cuenta con la producción de David Guetta. La participación de DJ francés es más que evidente, ya que se puede reconocer su sello particular en el sonido al escuchar la canción.

Tan sólo cinco horas después de haber estrenado el videoclip de esta canción principal, ya ha superado los más de 25 millones de visualizaciones, por lo que no nos extrañaría que una vez pasadas 24 horas superen el record guiness que consiguieron con 'How You Like That', la primera canción que pudimos conocer de este disco.

'Lovesick' habla del poderoso sentimiento de adicción que tiene estar enamorado. Esa adrenalina, el sentir que somos capaces de todo y la seguridad en nosotros mismos. Pero también habla del dolor cuando todo termina, el llanto y cómo, aun así, a pesar de todo lo malo nos empeñamos en empezar de cero, y volvemos a buscarlo de nuevo.

Para BLACKPIK el amor es una droga y se preguntan qué es lo que les engancha tanto y por que se empeñan en buscar pareja si saben que nacemos solos y moriremos solos.

A pesar de que el álbum se acaba de estrenar, ya ha comenzado a cosechar éxitos. Tantas son las ganas que tenían los BLINKS de escuchar nueva música de las chicas, que han convertido el disco en el número uno de iTunes en Estados Unidos.

Estas han sido algunas de las reacciones de los fans:

"Como voy a dormir hoy sabiendo que el disco de las blackpink es buenísimo y ha cumplido todas y cada una de mis expectativas"

"Pues me ha sorprendido mucho #LovesickGirls, me parece todo un himno y además están preciosas"

"El mv nuevo Lovesick Girls de Black Pink me alegro la semana"

"Yo no quiero un novio, yo quiero ser amiga de las Blackpink"