Sam Smith se ha liberado y está listo para mostrarse al mundo tal y como es. Así de potente es el mensaje que lanza en el videoclip de su nueva canción ‘I’m Ready’, porque para ser capaz de amar, primero hay que quererse a uno mismo.

Desde que se declarara públicamente como una persona no binaria, Sam Smith ha iniciado un proceso de cambio tanto personal como musical. El cantante británico de 27 años ha dejado a un lado las baladas o temas más lentos como ‘Writings on the wall’, que forma parte de la banda sonora de James Bond, o ‘Stay with me’ para regresar a la música con muchas ganas de marcha y, sobre todo, de mover el esqueleto.

Además, ya no teme a enfundarse unos tacones de vértigo o aparecer maquillado. El videoclip de ‘I’m Ready’ habla de estar preparados para ser lanzarse a amar pero también supone un homenaje a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, que han tenido que ser aplazados debido al coronavirus.

Así vemos a Smith rodeado de luchadores o nadadores preparados para realizar saltos a la piscina. O también a todo un ‘squad’ con estética ochentera preparados para correr los 200 metros lisos mientras lo retransmiten por TikTok.

‘I’m Ready’ cuenta con la colaboración de Demi Lovato, a quien hemos podido ver participando en el programa especial #DisneyFamilySingAlong donde ha interpretado la canción ‘A dream is a wish you heart makes’ junto a Michael Bublé.

Esta canción es también toda una declaración de intenciones para ella, ya que después de estar dos años alejada del foco mediático debido a la sobredosis que sufrió, la cantante grita de la mano de su amigo, que está lista para volver a la música pisando fuerte.

Para abrirse al amor o a iniciar una relación todavía le queda un poco más. Según le ha contado a la revista Harper's Bazaar (de la que es portada este mes) va a darse un tiempo para estar aprender a estar consigo misma.