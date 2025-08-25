Una ballena se despide de una embarcación despidiéndose con la aleta

Un grupo de navegantes vivió un momento tan insólito como conmovedor cuando una ballena jorobada emergió junto a su velero, se sumergió bajo la embarcación y, para sorpresa de todos, pareció "saludar" antes de alejarse nadando.

El episodio fue registrado por William Drumm, fotógrafo submarino profesional originario de Colorado, Estados Unidos, quien ha dedicado gran parte de su vida a explorar los océanos y documentar la majestuosidad de la fauna marina.

Drumm relató que durante una de sus expediciones en la costa del Pacífico, notó cómo una ballena jorobada se aproximaba lentamente hacia su bote. "Estábamos navegando tranquilamente cuando la vimos acercarse. De pronto, pasó justo por debajo de nosotros. Todos quedamos asombrados por su tamaño y serenidad", explicó.

La sorpresa mayor llegó segundos después, cuando Drumm decidió interactuar con el animal. "Le grité en tono amistoso: ‘¡Hola, amigo!’. Para nuestra incredulidad, la ballena se giró boca arriba, sacó la cabeza y levantó una de sus aletas, como si estuviera respondiendo a mi saludo con un gesto de la mano", contó emocionado.

El inusual comportamiento fue recibido con risas, gritos de entusiasmo y una mezcla de asombro y gratitud por parte de los presentes. La grabación, difundida en redes sociales, no tardó en viralizarse y ha conmovido a miles de usuarios alrededor del mundo, quienes interpretan la escena como una muestra de la profunda inteligencia y sensibilidad de estos gigantes marinos.

Las ballenas jorobadas, conocidas por sus espectaculares saltos fuera del agua y sus complejos cantos, suelen ser curiosas y en ocasiones interactúan con embarcaciones. Sin embargo, encuentros tan cercanos y “humanizados” como este son considerados raros e inolvidables incluso para expertos en vida marina.

"Fue un recordatorio de lo afortunados que somos al compartir el planeta con criaturas tan impresionantes", reflexionó Drumm, convencido de que momentos como este subrayan la importancia de proteger y conservar los océanos.