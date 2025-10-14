El emotivo momento en que un elefante se retira tras décadas trabajando

Un instante capturado en video se ha convertido en símbolo de esperanza para los elefantes explotados por el turismo. Entre la emoción colectiva, una elefanta liberada de su labor en un campamento de paseos da sus primeros pasos rumbo a una vida digna de retiro.

Las imágenes, grabadas por Molly Mills desde Winchester (Reino Unido), muestran a la elefanta llamada Kham Pen llegando al santuario que acogerá su vejez —un lugar donde no volverá a cargar turistas ni participar en espectáculos.

Dos meses después, el video que se hizo viral en TikTok supera los 4,5 millones de visualizaciones y alcanzó 500 000 "me gusta". Comentarios como "¡Es hermosa!" o "¡Me alegro de que ya esté a salvo!" inundaron la publicación, reflejando el impacto emocional que generó este pequeño momento de libertad.

El emotivo rescate tuvo lugar en el Elephant Nature Park de Mae Taeng District en Tailandia. Este tipo de rescates es parte de un movimiento creciente para erradicar el uso de elefantes en el turismo de paseo. Organizaciones especializadas realizan campañas para educar sobre el sufrimiento que conlleva esa práctica y promover modelos alternativos, donde los animales no sean forzados a realizar actividades para el entretenimiento humano.

En su nuevo hogar, el elefante tendrá acceso a un entorno más natural, atención médica especializada y un entorno donde podrá moverse con más libertad. Aunque su pasado queda atrás, el video documenta un presente que muchos han interpretado como el inicio de una vida más digna.