Un perro aprende a sacar hielo de la nevera para refrescarse

Este adorable vídeo muestra a una golden retriever dándose un capricho muy refrescante: ¡sirviéndose cubitos de hielo directamente del frigorífico!

La protagonista es Aurora, una perra golden retriever que vive en Carolina del Sur (EE. UU.) con su dueña, Marilize Cornwell. Según cuenta Marilize, el hielo es uno de los mayores placeres de su mascota, y normalmente lo pide cada vez que alguien se acerca al refrigerador.

Pero esta vez, Aurora decidió no esperar a nadie. En el vídeo, grabado por Marilize, se la puede ver apoyando las patas delanteras sobre la puerta del frigorífico y usando con total destreza el dispensador para servirse ella misma unos cuantos cubitos.

En la escena también aparece la madre de Marilize, que observa divertida a la inteligente perra mientras demuestra su ingenio.

"El hielo es el favorito de Aurora, y siempre lo pide cuando alguien está cerca del refrigerador. Pero ese día debió darse cuenta de que era lo suficientemente alta como para conseguirlo sola. Fue impresionante y muy divertido de ver", contó su dueña.