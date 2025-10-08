El adorable nacimiento de un hipopótamo en el zoo de Berlín conquista internet

El Zoológico de Berlín ha dado la bienvenida a un nuevo miembro muy especial. El pasado 28 de septiembre nació una cría de hipopótamo, la primera descendencia de Nala, una hembra de 13 años que se ha estrenado como madre bajo la atenta mirada del equipo de cuidadores.

El nacimiento ha sido un acontecimiento inusual, ya que, según explicó el zoológico en un comunicado, Nala dio a luz a gemelos, pero solo uno de los pequeños sobrevivió. "Se trata de una rareza absoluta", señalaron los responsables del parque, recordando que solo alrededor del 1 % de los partos de hipopótamos registrados son múltiples.

La pequeña cría —que aún no tiene nombre— pesa unos 28 kilos, una cifra por debajo de los aproximadamente 40 kilos que suele alcanzar un hipopótamo al nacer. Por eso, los cuidadores han explicado que su principal objetivo ahora es que se alimente bien y gane peso rápidamente, algo crucial en las primeras semanas de vida.

El zoológico compartió este miércoles 8 de octubre las primeras imágenes del pequeño hipopótamo, en las que se puede ver al recién nacido meneando las orejas, disfrutando del agua y caminando torpemente junto a su madre en el recinto acuático. Las escenas, grabadas en los primeros días de vida del animal, muestran también a Nala muy pendiente de su cría, protegiéndola en todo momento y enseñándole a moverse bajo el agua.

Desde el Zoológico de Berlín, uno de los más antiguos y visitados de Europa, celebran este nacimiento como una excelente noticia para la conservación de la especie. Los hipopótamos comunes están clasificados como “vulnerables” por la UICN, debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva, por lo que cada nuevo ejemplar nacido en cautividad contribuye a mantener la diversidad genética.

El vídeo difundido por el zoo no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, donde los usuarios se han rendido ante la ternura de las imágenes. En ellas, el pequeño hipopótamo parece descubrir el mundo paso a paso, bajo la mirada orgullosa de su madre.