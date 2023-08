¿Por qué 2023 está siendo el año de Samy Rivers? Todos los triunfos de la streamer

Aunque todavía estamos en agosto y queda mucho tiempo por delante para dejar atrás el 2023, ya hay muchos streamers que podrían considerar este como el mejor año de su carrera por todo lo que han logrado. Y, pese a que son varios los que han conseguido romper varios récords y progresar en muchos aspectos, si hay alguien que se lleva la palma este 2023 es Rivers, quien ha conseguido coronarse en casi todo lo que se ha propuesto este año.

Y, si ya de por sí empezaba enero por todo lo alto ganando el premio a Streamer del Año de Socicaliteen Awards y apareciendo en las pantallas de Time Square, el año no ha dejado de mejorar para la mexicana. Desde su participación en la Velada del Año 3, en la que sorprendió peleando en dos combates distintos y consiguió llevarse un cinturón a casa; hasta su participación en la Kings League y la Queens League, donde su equipo ha conseguido ganar la liga femenina, Rivers ha seguido levantando premios en todo aquello que se ha propuesto.

Además, por si no fuera suficiente triunfar en todos los proyectos a los que ha entrado, también ha conseguido convertirse en la streamer femenina más vista del mundo, por encima de creadoras internacionales como Jinnytty o Saddummy. Y, precisamente por ello, los seguidores de la mexicana están más emocionados que nunca por todos los éxitos que está consiguiendo a lo largo de este 2023, ya que también la han nominado a Streamer of the Year en los Esports Awards.

Sin duda, Rivers ha demostrado a lo largo de todo este año que puede conseguir todo lo que se proponga y que, si hay algo que le apasiona, va a trabajar muy duro por hacerlo lo mejor posible y conseguir el mejor resultado. Por ello, no sería de extrañar que la mexicana continúe creciendo a lo largo de estos meses y, con el tiempo, termine rompiendo grandes récords y alzando nuevos premios.