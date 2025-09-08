Abby critica la presión que sufren los hombres por tener que hacer regalos caros en las relaciones: "Es muy cruel"

Durante uno de sus últimos streams, Abby abordó un tema que ha despertado gran interés en redes sociales: la normalización de los regalos de alto valor como sinónimo de amor verdadero. La creadora de contenido mostró su preocupación por la influencia que ejercen ciertos vídeos de TikTok en los que jóvenes exhiben joyas, bolsos o artículos de lujo recibidos de sus parejas.

Para Abby, el problema no reside en el hecho de compartir obsequios en redes, sino en la percepción que generan en sus espectadoras. "Es jodidamente cruel pedirle a tu novio, que gana un salario normal, que te regale un collar de 400 euros y, si no lo hace, es que no te quiere. ¡Vete a la mierda!", expresó en directo. Con estas palabras, la streamer subrayó que exigir este tipo de gestos materiales es insostenible, especialmente en un contexto económico donde los sueldos medios apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas.

La creadora recordó que convertir los afectos en una transacción económica puede derivar en dinámicas poco saludables dentro de las relaciones. En su opinión, la toxicidad comienza cuando se establecen comparaciones entre parejas basadas en la capacidad de gasto y no en el cuidado mutuo.

Más allá de lo económico, Abby también invitó a reflexionar sobre la dimensión emocional de estas prácticas. Incluso en parejas con estabilidad financiera, preguntó si realmente es sano condicionar la idea de amor al cumplimiento de estándares impuestos por el consumo digital. En su lugar, defendió los detalles espontáneos y el valor de la sorpresa, pero rechazó la obligación de regalar objetos de lujo como medida de afecto.

Su intervención ha sido ampliamente comentada en plataformas sociales, donde muchos usuarios han apoyado su postura, destacando la necesidad de cuestionar los modelos de relación que se construyen desde las redes y que, en ocasiones, generan expectativas alejadas de la vida real.