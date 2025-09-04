Nissaxter sufre un incendio en casa que podría haber sido fatal

Por suerte todo quedó en un susto, nadie ha resultado herido y la situación pudo ser controlada a tiempo pero el episodio que ha vivido la streamer española Nissaxter no se lo deseo a nadie.

Ha sido la propia Nissaxter, Vanesa García Navarrete, la que ha compartido en X el accidente que han tenido en su casa y que ha puesto los pelos de punta a todos sus fans.

"El día de ayer tuvimos un accidente en la cocina, nos dejamos uno de los fuegos encendidos y mientras estamos dormidos prendió fuego, quemando toda la cocina. Dios quiso que me despertara por el humo, avisé al Xavi, cogí a la perrita en brazos y pudimos salir sanos y salvos del piso. estamos bien, el daño es solo material", ha explicado en un post junto a las imágenes de la cocina de su casa totalmente quemada.

"Aún estoy temblando, de lo que fue a lo que pudo haber sido", ha sentenciado en una publicación que ya han visto 40.000 personas en las primeras dos horas.

Los comentarios se han llenado de mensajes de apoyo. "Menos mal que solo quedó en un susto Nissa, mucho ánimo y un abrazo para los dos", ha escrito Jaime Mellado y "Amiga que bueno que están bien y no pasó a daños para ustedes si necesitan apoyo en algo avisa", ha comentado por su parte Crystal Molly.

"Es un accidente doméstico que le puede pasar a cualquiera, incluso a ti, que ojalá nunca te ocurra. pero con esto he aprendido una buena lección de revisar todo antes de dormir, porque los despistes ocurren", explicaba respondiendo a un comentario completamente fuera de lugar la propia Nissaxter.