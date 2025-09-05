Rosalía dispara los rumores sobre su próximo disco gracias a su nueva newsletter y lo cambios en su web

Rosalía ha iniciado un nuevo canal de comunicación directa con sus seguidores. A través de una newsletter, la artista española ha enviado un primer mensaje en el que adelanta lo que los fans podrán encontrar en sus futuras cartas digitales.

"HOOOOLA, qué ilusión estar en tu buzón. En las cartas que recibirás puede que haya un poco de junk diary, ideillas, pensamientos, canciones, sensaciones o gustos y disgustos pero no todo a la vez, creo jjaj. En resumen, espero que puedas conocerme un poco más y desde otro lugar. Rosalía", escribió la cantante en este primer correo, donde se aprecia un tono cercano y espontáneo.

La iniciativa ha sido interpretada como un paso más en la construcción de una relación más íntima con su audiencia, alejada de los grandes lanzamientos mediáticos que han caracterizado su carrera en los últimos años. Con esta propuesta, la artista parece apostar por un espacio de expresión más personal, donde poder compartir tanto su faceta creativa como aspectos cotidianos.

De forma paralela, la página web oficial de Rosalía se encuentra actualmente en mantenimiento. Este detalle no ha pasado desapercibido entre sus seguidores, que han comenzado a especular con que el próximo anuncio musical de la cantante podría estar cerca. En foros y redes sociales, muchos apuntan a que la reapertura del sitio web coincidirá con la presentación de su nuevo proyecto.

Aunque no hay confirmación oficial, en los últimos meses se ha rumoreado que Rosalía podría publicar un nuevo disco en noviembre. El lanzamiento marcaría el inicio de una nueva era tras el éxito internacional de Motomami (2022) y sus posteriores giras.

Mientras tanto, la newsletter y los movimientos en su web han bastado para reavivar la expectación en torno a una de las artistas más influyentes de la música actual, que vuelve a situarse en el centro de las conversaciones culturales y musicales a nivel global.