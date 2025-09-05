¿Ha comprado MrBeast la NFL? Esta es la verdad detrás del rumor viral

MrBeast volvió a conquistar redes sociales con una ocurrencia que ha sembrado confusión entre sus seguidores: en un vídeo acompañado del comisionado Roger Goodell, anunció en tono convincente que había adquirido la NFL. Las imágenes mostraron una presunta conferencia de prensa, acompañada por declaraciones sorprendentes, como su intención de integrar a creadores de contenido en cada equipo profesional, lo que avivó los rumores de una auténtica compra.

Pese a la verosimilitud de la puesta en escena, se trata de un ingenioso movimiento de marketing. El objetivo fue promocionar la transmisión gratuita del partido entre Los Angeles Chargers y Kansas City Chiefs que YouTube emitirá el 5 de septiembre desde São Paulo, Brasil.

Como apuntan diversos medios, la NFL pertenece a 32 franquicias privadas, y no permite la propiedad corporativa directa. Esto convierte cualquier adquisición por parte de una sola persona en una operación prácticamente imposible. Además, la asociación estratégica entre MrBeast y la liga demuestra más su influencia como creador de contenidos que un proyecto de propiedad real.

La difusión del vídeo superó los cuatro millones de visualizaciones en pocas horas, generando miles de reacciones, memes y debates en plataformas como X y TikTok, donde usuarios compartieron sus impresiones sobre si la compra era real o parte de una campaña digital.

Este episodio no solo refleja la capacidad de MrBeast para viralizar un contenido, sino también el peso creciente de YouTube como plataforma para transmitir eventos deportivos en vivo. Sin confirmación oficial, está claro que sólo fue un recurso creativo al servicio del espectáculo.