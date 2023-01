Amouranth sí estará en los Squid Games 2 (aunque a Auron no le hace gracia)

Cuando ElRubius dice "esto va ser un evento de la puta ostia", sabes que lo que tiene entre manos es algo más grande de lo que el resto de youtubers es capaz de conseguir. Un creador que ha aparecido en la peli de Spiderman, tiene cameos en Men In Black y que ha grabado junto a Will Smith, no se tira faroles así como así, y es que ha conseguido la participación de los dos mayores streamers del planeta.

Hablamos de xQc y Amouranth, dos gigantes norteamericanos con repercusión mundial, quienes confirman por partida doble su participación en los Squid Games que Rubius y Auronplay están promocionando. En el caso de la streamer femenina número uno en seguidores ya sabíamos que estaba en negociaciones, pero lo del canadiense nos ha pillado a todos por sorpresa.

"Hicimos este evento gigante el año pasado gracias a que Twitch consiguió los derechos de Los Juegos del Calamar", explicaba la rata noruega en un curioso directo donde él estaba tan tranquilo vapeando mientras que Amouranth lucía su típico bikini con un jacuzzi de fondo.

"El año pasado solo teníamos a hispanohablantes, pero en esta ocasión queremos a gente de todo el mundo. Puesto que tú eres una de las más importantes en el panorama streamer, queríamos invitarte", dice en un excelente inglés, "Puesto que eres una de las más importantes en el panorama streamer, queríamos invitarte".

"Muchas gracias, suena guay", dijo ella visiblemente divertida por la invitación, y confirmó su visita al evento."100.000 dólares es mucho dinero", añade, y eso que sabemos que no le hace mucha falta para seguir siendo la que más ingresa en Twitch.

24 horas después, Rubius dijo que "el día está siendo super épico y con esto lo va a ser mucho más", en referencia a que xQc también se pasaría por el evento. Era una invitación privada y continúa el reto que lanzó al canadiense a finales de junio, cuando durante la Velada del Año 2 le propuso subirse al ring contra él en 2023.

Aunque parezca sorprendente, no a todos los implicados en el asunto le hace gracia que Amouranth sea una de las competidoras. Preguntado por ella, Auronplay dijo con aparente incomodidad: "Yo ahí no me meto, a quien invite Rubius pues que invite Rubius. Yo tengo que respetar, si quiere invitar a según qué personas, pues allá él. Jugaremos, lo pasaremos bien y esto no es Tortilla, aquí no puedo poner pegas a las personas, aquí me callo y juego, faltaría más".

Estamos bastante seguros de que en cuanto se metan en la misma partida, el catalán va a dejar estampas surrealistas que muy probablemente harán que cambie de opinión. Y si Illojuan está entre los participantes, las risas están garantizadas. Como dijo Ibai, "no digamos que no a los sueños".