Auron duda sobre Amouranth en los Squid Games: "Una tía que opina sobre qué streamer se zumbaría me parece desagradable"

Todavía faltan unos meses para la celebración de la segunda edición de los Squidcraft Games de Twitch, pero la selección de sus participantes ya está dando de qué hablar a la comunidad. Todo empezó cuando los seguidores de Rubius le sugirieron que invitase a Amouranth a participar en el evento, algo que el streamer se tomó con relativa seriedad. Tras mandarle una invitación, Amouranth afirmó que estaría encantada de ir, y con esta noticia ya son muchos los que esperan que dé comienzo esta segunda edición. Pero un suceso reciente que relaciona a la streamer y a muchos de los participantes ha generado dudas en algunos seguidores del formato, y también en una de sus estrellas, AuronPlay.

Cabe destacar que el streamer ya confirmó que no se entrometería en la selección de los participantes: "Yo ahí no me meto, a quien invite Rubius, pues que lo invite. Yo lo tengo que respetar: si quiere invitar a según qué personas, pues allá él". Pero eso no significa que no pueda opinar sobre la decisión de Amouranth de jugar a 'Smash or Pass' con las fotos de los streamers españoles, incluyendo a Auron: "Una tía que abre stream y empieza a opinar sobre qué streamer se zumbaría… Me parece desagradable".

Lo cierto es que la opinión de Auron coincide con la de muchos otros, y una persona tiene derecho a manifestar su incomodidad cuando alguien le dedica unas palabras como las que expresó Amouranth a muchas de las grandes estrellas de Twitch España. Una gran parte de la comunidad de Twitch ha empatizado con Auron y ha mostrado su apoyo a través de comentarios en las redes, pero es poco probable que eso tenga demasiada influencia en la inclusión final de Amouranth en los Squid Games 2. ¡Solo el tiempo dirá lo que acaba ocurriendo!