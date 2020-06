No han podido irse de gira mundial pero nadie puede decir que hayan parado un momento. Los chicos de BTS han pasado de hacer actuaciones especiales como grupo a sorprender a medio mundo con lanzamientos en solitario.

Ha sido el caso de Agust D, el nombre que toma Suga cuando trabaja él solo, con un mixtape que apareció hace dos semanas en medio de una gran expectación. YouTube le volvió a jugar una mala pasada en el estreno limitando el recuento de visitas, Apple le chafó la sorpresa adelantándose por error al estreno y ahora resulta que aficionados han detectado que parte de la canción tiene un mensaje inquietante de alguien que no tiene nada que ver con el K-pop.

Resulta que 'D-2' samplea un discurso de Jim Jones fechado en 1977, y que Jones era el líder de una secta que provocó un suicidio masivo en la comuna conocida como Jonestown. Una tragedia que desconocían desde Big Hit Entertainment cuando eligieron ese segmento.

"La introducción a la canción 'What Do You Think' fue seleccionada sin ninguna intención por el productor que editó la pista", explica la discográfica en un comunicado oficial. "No sabía quién era el que estaba hablando ni la atmósfera en la que se grabó ese discurso".

"Tenemos procesos internos para identificar posibles ofensas en el contenido que lanzamos a nivel global", añaden para asegurar que antes de sacar un tema nuevo se aseguran de identificar posibles "errores como este", según sus propias palabras. "Nos hemos dado cuenta que hay límites dentro de ese proceso, y no fuimos capaces de reconocer con antelación los problemas que ese segmento iba a causar a parte de nuestra audiencia".

Para que no suceda de nuevo, el sello musical ha lanzado una nueva versión sin esa controvertida parte, y asegura que Suga se siente "avergonzado y responsable" de la inquietud que haya podido causar a los fans. "Usaremos este incidente como lección para el futuro".