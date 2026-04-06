Carolina Moura confirma la ruptura con su novio, tras casi un año de relación a distancia

Compartir tu propia vida en redes tiene aspectos positivos y negativos, y son muchas las influencers que sienten que deben dar explicaciones sobre detalles de su vida que para la mayoría de personas quedarían en privado. Carolina Moura ha sido ejemplo de ello, después de compartir en Stories y en TikTok que la relación de pareja que mantenía desde hace casi un año ha llegado a su fin.

Carolina Moura conoció a su ahora exnovio en Bali hace casi un año, y pronto se convirtió en el protagonista de una línea de contenido por la cual se ha hecho bastante conocida la influencer: Cómo conocí a vuestro padre. En esa línea, la creadora busca reflejar los momentos buenos y malos que vive con su pareja, para que después todo ello pueda ser contemplado por los futuros hijos que decidan tener, al estilo de la conocida serie de televisión.

Por desgracia, en esta ocasión parece que esta persona no era la adecuada para ese futuro que Carolina Moura imaginaba. Su relación ha sido compleja desde un principio, debido a que él vivía en Nueva York y ella en España, y ninguno de los dos parecía estar preparado para mudarse junto al otro. La distancia, sumada a otros aspectos como la barrera del idioma y sus consecuentes dificultades de comunicación, habría sido la causa del final de esta relación.

La influencer ha dejado claro que jamás dirá nada malo sobre esta pareja a la que ahora deja atrás, y que todo lo que ha vivido junto a ella será algo que atesore siempre. A pesar de los comentarios ácidos que hayan podido surgir en sus publicaciones en las últimas horas, Carolina Moura parece tener una mentalidad positiva y ganas de enfrentarse a lo siguiente que esté por venir; ¡así que solo queda desearle lo mejor!