Entrevista a Kalenn: "Si no hubiese sido por TikTok, quizás no me llegan a descubrir"

Uno de los nuevos nombres del pop nacional que empieza a abrirse paso a base de emoción y constancia. Kalenn ha lanzado 118, su primer álbum, un debut que llega tras años de búsqueda personal y canciones compartidas en redes hasta dar con una identidad propia. Un proyecto que no solo marca un punto de partida, sino también la confirmación de una voz que ya empieza a conectar con miles de oyentes.

El artista construye en 118 un universo conceptual que gira en torno a un autobús, ese espacio cotidiano donde nacen muchas de sus canciones. Cada tema es un viaje, cada historia un pasajero. Diez canciones, diez relatos que atraviesan emociones como el amor, el desamor o la incertidumbre, y que se van desplegando como pequeñas escenas de vida observadas desde la ventana o imaginadas en silencio.

Musicalmente, el disco se mueve entre la balada y el pop emocional, con momentos más íntimos y otros más abiertos a lo uptempo. Kalenn juega con esa dualidad que él mismo define como "épico y susurrado", combinando la fragilidad de las letras con producciones que, en algunos casos, rompen con lo esperado para llevar sus canciones a otro terreno más dinámico.

Charle con Kalenn en las oficinas de Warner Music Madrid sobre este primer trabajo, el proceso de encontrar su sonido, el vértigo de crecer en la industria y el papel clave que han jugado las redes sociales en su carrera. También hablamos de exigencia, de baladas en tiempos dominados por lo urbano y de ese equilibrio constante entre lo que uno siente y lo que el público espera.

¿Cómo ha sido ese viaje desde empezar a sacar canciones en pandemia en 2020 hasta conseguir sacar seis años después este primer trabajo?

Kalenn: Pues bueno, yo creo que ha sido un proceso, sobre todo de encontrar mi estilo, porque muchas veces nos pensamos que es fácil encontrarlo, en lo que queda bien tu voz, en lo que tú transmites, pero es complicado. Encontrar el estilo y yo creo que lo que más me ha costado es eso, encontrar el sitio donde yo me siento cómodo, donde puedo ser yo, pero una vez que lo encuentras ya es un poco todo rodado.

¿Cuál es el origen de Kalenn como nombre artístico?

Kalenn: Sí, pues yo me llamo Francisco, pero desde pequeño me llamaban Curro, que es diminutivo de Francisco, y se escribía con C, pero en la época Tuenti dosmilera yo lo cambié por una K. Entonces busqué nombres con K, estuve modificando, quitando H, poniendo N y salió Kalenn. Y luego también ponía como significado que tenía lo de guerrero y dije: bueno, pues guerrero de la música.

¿Cuéntame la historia de 118? ¿Qué significa esa línea de autobús para ti, la que va desde Embajadores a La Peseta, atravesando Arganzuela y Carabanchel? ¿Tiene algún significado personal?

Kalenn: He de decirte que 118 no es la línea que yo cojo, porque yo no quería decir la línea exacta en la que yo me monto, porque sigo cogiendo el autobús a día de hoy. El 18 es como el número que he tenido siempre de la suerte, es el día de mi cumpleaños y justo cuando estaba eligiendo el nombre del disco, lo típico que voy al supermercado, hay una sección en grande que pone 18, iba a comprar algún disco y ponía el precio 18... era como señales que yo creo que me estaba dando el destino para que eligiese el número dieciocho. Y quería conservar el uno del principio, que sí que es de mi línea.

¿Arrancas con otra balada que no es una balada? Es una canción de amor, pero es quizás de las más intensas, épicas y aceleradas del disco?

Kalenn: Sí, cómo surgió... pues justo es la canción, lo que dices tú, más acelerada. Quería dar ese toque de que pareciese que, cuando la fuesen a escuchar, dijesen: "Vale, va a ser una balada", pero no, es todo lo contrario. Y es la canción más animada que hice. La verdad es que me gustó un montón, fue un experimento, por así decirlo, porque yo soy muy de canciones lentas y baladas, pero creo que desde ese momento dije: venga, me quiero animar a hacer algo un poco más uptempo, aunque sea con letra de desamor, pero algo más uptempo.

¿Cómo ha sido el proceso de producción del disco? ¿Con quién has colaborado para hacerlo?

Kalenn: Pues mira, he trabajado con Liam Garner, que es con el que empecé prácticamente, luego también con Juan Bautista, con Carlos Almazán y con Guille Zárate. Han sido como los cuatro productores con los que he trabajado y ha sido muy guay, porque sí que es verdad que yo soy un poco exigente, soy muy rayado de escuchar la demo tres mil veces y digo: necesito cambiar esto, necesito experimentar con esto otro... Entonces ha sido como un camino difícil, pero estoy muy contento con cómo ha quedado todo.

¿Cuáles son las principales influencias de tu música y de este disco "118"?

Kalenn: Pues mis inspiraciones a nivel internacional, por así decirlo, son Olivia Rodrigo, Adele, James Arthur, Lewis Capaldi, pero de aquí de España pues un poco Samuraï, Marina Reche también, de Latinoamérica Joaquina, Ela Taubert... un poco esa ola.

Haces canciones románticas y emotivas que van desde lo épico a lo susurrado. ¿Cómo definirías tu estilo?

Kalenn: Está muy guay eso que has dicho, yo creo que es un poco tanto épico como susurrado. Hay canciones que me gustan más que sean sencillitas, porque al final yo creo que también lo sencillo transmite mucho, en cambio otras necesitan fuerza, esa canción necesita desahogarte, necesitas liberarte y necesitas que la producción sea mucho más fuerte. Entonces yo diría que es una mezcla entre épico y susurrado.

¿Crees que es más fácil escribir canciones desde el dolor y la tristeza que desde la alegría?

Kalenn: Yo en mi caso sí. Yo siempre compongo con bases de YouTube, por así decirlo, lentas, aunque luego las acelero. Por ejemplo, "Otra balada" yo la compuse súper lenta, pero luego la animo un montón. "Besos en ascensores", que también es una canción muy movidita, lo mismo: siempre la compongo con acordes lentos y luego ya la producción lo modifica.

¿Cuáles son las inspiraciones que hay detrás de las letras? ¿Las letras son tuyas?

Kalenn: Sí. Pues fíjate que para mí componer siempre es por la noche, tengo esa inspiración, no sé por qué. Sobre todo también el autobús, por eso todo el concepto del autobús, porque me gusta mucho componer en él. Pero suele ser un poco de todo: son experiencias propias, experiencias de algún amigo que a lo mejor te cuenta algo y, inconscientemente, cuando lo estás escribiendo dices "me suena de algo", pero no sabes de qué, y ya cuando lo terminas dices: "ostras, es la historia de mi amigo o de mi amiga". Pero también cuando iba en el bus y veía a pasajeros, yo qué sé, una pareja discutiendo o una persona que parece que ha tenido una ruptura... me montaba mi película y componía sobre ello.

¿Cuál dirías que es la que más te ha costado escribir o sacar porque toca más profundo personalmente?

Kalenn: Pues justo las dos baladas que hay en el álbum, que son "Odiar todo de ti" y "Sin quererme despedir". Yo diría que "Odiar todo de ti" es mi favorita, pero también es la que más me ha costado hacer, y esa sí que es experiencia propia. Entonces diría que esas dos, y si tengo que elegir una, "Odiar todo de ti".

¿Quién eras antes de empezar a escribir canciones y qué queda de esa persona?

Kalenn: Bueno, pues yo creo que sigo siendo el mismo. Ahora quizás más rayado que antes. Antes lo disfrutaba un poco más porque no era tan exigente o no tenía tantos oyentes, y lo hacías más por diversión. Ahora sí que dices: "me está escuchando mucha gente, tengo que perfilar más esta canción". Entonces yo creo que de personalidad me he vuelto más exigente, pero a nivel musical sigo teniendo las mismas ganas o más.

¿Qué te da más miedo: que no te escuchen o que te escuchen demasiado?

Kalenn: Yo creo que las dos. Porque que no te escuchen, al final, si nadie te escucha, es una putada, porque no puedes dedicarte a ello. A mí no me importaría tener cinco oyentes mensuales, pero no podría seguir adelante con mi carrera, a no ser que fuese millonario, que no es el caso. Y que te escuche mucha gente también da vértigo, porque sería el triple de exigente, y si ya soy exigente de por sí...

¿Crees que en 2026, en España, hay hueco para que un gran cantante pop triunfe?

Kalenn: A ver, claro, al final tienes que lucharlo, porque es lo que dices tú, hay mucha música urbana, pero también a la gente le gustan mucho las baladas, aunque cueste decirlo, y los desamores, porque son las canciones que más te ayudan a desahogarte. Obviamente de fiesta no te apetece bailar una canción mía, quizás, pero estando en tu casa, en el autobús, en cualquier sitio con los cascos, pega. Entonces yo creo que sí, que hay que luchar un poco más por un puesto, pero hay sitio para el pop y para la balada. Ojalá poco a poco se vaya abriendo ese camino. A mí toda esa ola que has dicho me gusta mucho, y si me va mal aquí, pues nos tendremos que ir fuera.

¿Cómo es lanzar música en la época de las redes sociales? ¿TikTok, el streaming, te ha ayudado?

Kalenn: Sí, cien por cien. Al final hay días que te apetece subir más TikToks y otros no, pero a mí, en mi caso, me ha ayudado mucho, porque yo empecé con Warner gracias a TikTok. Yo subía covers de mis canciones y gracias a eso Warner me descubrió. Si no hubiese sido por TikTok, quizás no me llegan a descubrir. Entonces yo creo que ahora es más fácil crear una comunidad, subiendo vídeos, intentando viralizar tus canciones. Es un pelín más fácil que antes.

Es un disco sin colaboraciones, cantas tú todas las diez canciones. ¿Qué tendría que pasar para que hicieras una colaboración y con quién en España te encantaría?

Kalenn: Pues sí que te tengo que decir que para este álbum buscamos algunas colaboraciones, pero colaboraciones puntuales, no queríamos hacer por hacer. Como al final no salieron las que a nosotros nos gustaría, preferimos que fuese una carta de presentación mía. Pero sí que próximamente me gustaría... no sé, me hace mucha ilusión Álex Ubago, Ela Taubert, Marina Reche... son colaboraciones que creo que podrían ser canciones muy grandes."