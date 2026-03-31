Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios con una residencia en París tras seis años de ausencia

Céline Dion comunicó a través de sus redes sociales su intención de volver a actuar en directo con una residencia de diez conciertos en la capital francesa. La serie de actuaciones tendrá lugar en el recinto Paris La Défense Arena entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre, con dos citas semanales programadas para los miércoles y sábados.

En un mensaje en vídeo difundido en Instagram y televisión, la artista expresó su entusiasmo ante este nuevo paso en su carrera. "Este año voy a recibir el mejor regalo de toda mi vida. Tendré la oportunidad de ir a veros y de poder volver a cantar para vosotros", señaló. En la misma intervención, añadió: "Me siento bien, fuerte, súper emocionada, y por supuesto también un poco nerviosa".

La cantante canadiense, que ha vendido cerca de 260 millones de discos a lo largo de más de cuatro décadas, se vio obligada a interrumpir su actividad en directo tras el inicio de su última gira en 2019. A la irrupción de la pandemia se sumó posteriormente el diagnóstico del síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica poco frecuente que afecta al sistema muscular y que condicionó su retirada temporal de los escenarios.

Sus últimas actuaciones en Francia se remontan a 2017, lo que añade un componente simbólico a este regreso. En este tiempo, Dion ha mantenido una presencia puntual en actos públicos, como su intervención en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó el tema Hymne à l’amour desde la Torre Eiffel.

El anuncio llega tras varios días de expectación alimentada por una campaña de comunicación que incluyó carteles en París y mensajes enigmáticos en sus redes sociales. La preventa de entradas comenzará el 7 de abril, mientras que la venta general se abrirá el día 10, según la información facilitada por su equipo.

Con este formato de residencia, Dion opta por una fórmula que le permite retomar el contacto con el público de forma progresiva, en un entorno controlado y con una planificación estable a lo largo de varias semanas.