Cristinini y Biyín contra sus acosadores: "Tengo a varios denunciados, es una obsesión muy heavy"

Con 3,1 y 2,9 millones de seguidores en Twitch, Cristinini y Biyín son las dos reinas indiscutibles de la creación de contenido en España. La catalana y la gallega no solo comparten podio entre las más vistas, sino que tienen un incómodo handicap en su feudo: son personas con muchísimos stalkers.

En ambos casos la historia viene de largo. Primero fue Biyín, muy activa en redes cuando todavía no era la celebridad de hoy, y mucho más discreta cuando vio el alcance, hace ya bastantes años, de su popular pareja. Incluso estando en un segundo plano los insultos, agobios y stalkers no eran pocos, tanto como para que desde que se estrenara en Twitch hace casi dos años (los cumplirá en diciembre) haya tenido un caso muy serio de ciberacoso.

"Sé que es la misma persona, que se hace pasar por chico y es una chica, y no sabe con quién está jugando", dijo ayer en un directo visiblemente afectada por la situación. Quien dice afectada dice cabreada: el mismo tiempo que lleva como creadora de contenido lo ha pasado bajo el hostigamiento de una persona que "lo pagará cuando deje de ser streamer". Ojito.

Cris entiende la situación hasta el punto de que ya ha acudido a las autoridades: "tengo demandadas a un par de personas, zumbados de la cabeza". La catalana explicó en un tono derrotado lo que supone ser "famosa en su sector", sin los agobios por la calle de que "te asalten 300 personas" pero sí muy incómoda con la visión de algunos, que achacan el fenómeno stalker al "precio de la fama".

"Para mí es envidia, no puede ser otra cosa", reflexiona en respuesta a aquellos que "quieren buscar algo negativo en un trabajo que me gusta, en el que gano pasta y me lo paso bien". Y les pregunta a su vez: "¿Por qué os tenéis que inventar algo malo? ¿Por qué tantas teorías enrevesadas de que si emito a una hora en nosedónde es porque estoy con nosequién? Los que estáis así tenéis que pedir ayuda".

El tema no es muy lejano al Alexelcapo/Chio o TheGrefg/Gemita, donde aparte del interés genuino hay una parte muy tóxica común a las situaciones que se viven dentro de un sector del público que no siempre entiende lo que es el respeto o la intimidad.