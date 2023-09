Robledo: ¿novio de Marina Rivers? Las pistas de esta posible segunda oportunidad

Marina Rivers es una de las tiktokers estrella a nivel nacional, y eso la convierte también en uno de los temas de conversación recurrentes de sus millones de seguidores, sobre todo en lo que a su vida personal se refiere. Su relación anterior con el streamer J Corko fue especialmente sonada, y muchos se sintieron apenados cuando descubrieron que su etapa juntos había tocado a su fin. Ahora, la influencer podría haber retomado un viejo capítulo junto al cantante Robledo, con quien mantuvo una relación hace cerca de año y medio, y eso ha hecho que los nombres de ambos sean unos de los más mencionados durante este último fin de semana.

A pesar de que los rumores sobre esta posible pareja lleven rondando las redes bastante tiempo, no ha sido hasta hace un par de días que sus seguidores tuvieron la señal definitiva para confirmar que eran pareja de nuevo. Tal y como menciona el tiktoker Abel Planelles, ambos publicaron una foto en el mismo sitio y a la vez, pero eso podía significar también que eran simples amigos, viajando juntos e incluso con otras personas. No ha sido hasta el discreto "me gusta" de Robledo en Twitter a un tuit romántico de Marina Rivers que se ha desatado la locura por su posible regreso.

Por supuesto, el hecho de que no se les haya visto juntos significa que su reconciliación todavía está en su fase inicial, pero solo la posibilidad de ver unidas otra vez a dos personas con tanta influencia entre la población más joven es razón suficiente para que la Gen-Z esté emocionadísima. Poca duda cabe de que durante los próximos días cientos de miles de personas estarán pendientes de lo que publiquen tanto el cantante como la influencer, para descubrir más indicios que confirmen que son novios.