¿Rubius y TheGrefg crearán una nueva plataforma de streaming? Esto es todo lo que se sabe sobre Dowedoo

Apenas han pasado unos meses desde que Kick irrumpió en el mundo del streaming y puso patas arriba a todo el sector, debido a que parecía que Twitch finalmente había encontrado un firme competidor. Pero, aunque parece que cada vez se habla menos de esta nueva plataforma de streaming y que Twitch sigue manteniéndose en el podio dentro del mundo del streaming, ahora han surgido rumores sobre una nueva plataforma que llegará a manos de los propios streamers.

Esto es algo que ha revelado Javi Oliveira, quien asegura que existen rumores de que Rubius y TheGrefg podrían estar trabajando en un proyecto juntos, el cual busca crear una plataforma de streaming capaz de hacerle la competencia a Twitch. Y, aunque de primeras muchos podrían pensar que es un proyecto lejano, parece que este está mucho más avanzado de lo que la comunidad se imagina, porque ya existe un dominio al que se puede acceder: Dowedoo.

Este es el nombre que le han dado a esta futura plataforma de streaming, la cual también se diferenciará por el color verde, algo que ha sorprendido a muchos porque, pese a no ser el mismo tono que el de Kick, este también es el color corporativo de esta otra plataforma. Por otro lado, Oliveira también ha revelado que Dowedoo es una sociedad limitada que ya está registrada y cuenta con un domicilio fiscal en Alicante, lo que deja claro lo avanzado que se encuentra. Y, como era de esperar, estos rumores han sorprendido mucho a la comunidad, quien rápidamente ha querido registrar su correo en esta página web por si realmente se trata de un proyecto de Rubius y TheGrefg.

Aunque Twitch sigue coronándose como la mejor plataforma de streaming en estos momentos, muchos creen que estos streamers podrían convertirse en unos grandes competidores. Porque, pese a que la aparición de Kick ya hizo preocupar a Twitch, el hecho de que el financiamiento de esta plataforma viniera de un cryptocasino frenó a muchos streamers a la hora de probar esta plataforma, debido a que no estaban de acuerdo con esta práctica. Por ello, hay quienes creen que Dowedoo puede convertirse en una competencia mucho más fuerte, ya que no solo vendría de la mano de los propios creadores de contenido, sino que no contaría con un financiamiento que fueran contra los valores de algunos streamers.

Aun así, por ahora no hay nada confirmado, y se desconoce si realmente se trata de un proyecto del que Rubius y TheGrefg formen parte. Por tanto, habrá que esperar hasta que ambos hablen sobre ello y desmientan o confirmen estos rumores sobre Dowedoo.