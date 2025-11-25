Descubre quién se esconde tras las máscaras del segundo programa de Amor a lo Bestia

Una vez conocida la decisión final de Julián en el segundo programa de Amor a lo Bestia, el dating show de Flooxer en atresplayer, llega el momento de revelar qué caras se encuentran detrás de las máscaras de nuestras bestias.

La primera en mostrar su aspecto real es Celia, la cerdita, a quien Julián descartó en su primera decisión... Y ahora parece arrepentirse: "Celia es mucho más guapa de lo que esperaba", han sido sus palabras. Sin embargo, parece que ella no ha tenido la misma reacción: "No es feo, pero me le imaginaba más joven", ha confesado.

Con la revelación de la identidad de Nerea, la pez, Julián se ha sorprendido con la belleza de la chica. Ella, por su parte, se ha sincerado y, con humor, ha comentado que "le falta calle, me ha parecido un poquito cayetano".

Pero parece que el destino estaba escrito, y es que quien se ha quedado prendada del verdadero rostro de Julián ha sido Milena, la hechicera...¡Su elegida! Al verle, Milena ha confesado: "Ahora mismo tengo un poco de calor, no te voy a mentir".

Por tanto, este segundo programa de Amor a lo Bestia ha tenido un final feliz. ¡Vuelve a verlo al completo en Flooxer de atresplayer!