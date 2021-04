Auronplay llega a 8 millones en Twitch: estos fueron sus mejores momentos en la plataforma

Mirar los datos de las retransmisiones más vistas en Twitch por las mañanas es como mirar el informativo del Día de la Marmota. Día sí, y día también, Auronplay es el que manda.

Puede que Ibai fuera el streamer que más creció en 2020, y que Rubius le supere en seguidores, pero nadie como él para pasar un rato desenfadado frente a GTA V, analizando tiktoks indios o simplemente de cháchara con sus compis de Among Us.

Ha sido gracias a esa constancia y constante buen rollo por lo que ha conseguido alcanzar 8 millones de personas pendientes de sus movimientos en Twitch, la plataforma a la que más tiempo dedica últimamente y que le ha a apartado bastante de YouTube.

"Simplemente hago este story para aclarar que no he abandonado mi canal principal", explicaba hace unos meses para calmar a los fans que se quejaban de la ausencia de novedades en la plataforma de Google. "Simplemente es que llevaba siete años subiendo vídeos todas las semanas, y he decidido tomarme un descanso haciendo algo que me gusta mucho".

Se refería a su aventura con Grand Theft Auto manejando a Gustabo (con b), un hito que le catapultó entre los más vistos del planeta dentro de ese videojuego.

Y aunque se haya pasado a los streams de la plataforma morada, no ha renunciado a los contenidos que le convirtieron en el rey de la ironía. Su relación de amor-odio con TikTok ha seguido dándole grandes momentos, que analiza con especial gusto hacia los clips de origen indio.

Y hablando de relaciones: fue capaz de gestionar a la perfección dos que se acabaron de forma inesperada. Por un lado la de amistad con Reborn, que achacó a personalidades diferentes sin darle mayor importancia, y luego la sentimental con Biyín.

Aquello rompió el corazón a sus millones de seguidores pero que ellos asumieron con total naturalidad y buen rollo, todo desde un stream tan amistoso como multitudinario.

Ninguno de sus vídeos en Twitch del último mes baja del millón y medio de visitas, y Auron ha dejado claro que está tan cómodo en Twitch como para considerarla su plataforma favorita en los últimos tiempos. Y por los números que maneja, no sería raro que en breve se convirtiera en el español con mayor reconocimiento streamer. Tiempo al tiempo.