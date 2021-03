Gemita327: un estreno de récord en Twitch

Contaba TheGrefg en El Hormiguero que una de las cosas que más le gustaba de Gemma, la chica con la que está saliendo ahora mismo, era que "no sabía nada de su mundo". No le reconoció porque al parecer no consumía contenidos de Twitch habitualmente, al menos cuando se conocieron hace un par de veranos.

Mucho ha llovido desde entonces, tanto como para que ahora se la conozca como Gemita327 en Instagram (donde se acerca al millón de followers) y simplemente Gemita en Twitch, plataforma en la que supera los 400.000 con solo un stream a sus espaldas.

Ya se había puesto alguna vez delante de la cámara de su pareja, siempre sonriente y cómoda frente a los millones de espectadores que suele congregar TheGrefg en sus retransmisiones. Pese a algún que otro stream como invitada, anunció hace dos semanas que iba a dar el salto a su canal particular. Un anuncio tímido al principio, sin mucho movimiento en redes, pero que ha acabado explotando en su estreno.

El hype era alto porque el finde se lo pasó junto al youtuber murciano, enseñando cómo iba a ser su espacio de trabajo. Tres cámaras, iluminación, un "pepino" de ordenador y lo más difícil de todo: la naturalidad que la caracteriza y que la convirtió en el segundo stream más visto en España, solo por detrás de Ibai con 'Lo de Évole'.

"Lo que he vivido hoy ha sido una auténtica locura, y no tengo palabras para describirlo", agradecía emocionada en stories. No es para menos, ya que superó a Rubius, Auronplay, DJ Mario y al propio TheGrefg, que la ayudó en todo momento y celebró por todo lo alto el debut de Gemita.

Fiel a su estilo, no podían faltar los troleos tipo "te ha hosteado Lana Rhoades". Se trata de una actriz porno -me han dicho- que evidentemente no hace stream, pero es que ya conocemos al murciano y su ironía youtuber...

En cualquier caso, ojito a Gemita. 250.000 seguidores en un solo día es un nuevo récord femenino en nuestro país para una streamer que tiene mucho por delante. ¿Ha nacido una estrella?