La 'guerra' entre Auronplay y Rubius: "Estoy muy dolido como para hablar"

La cúpula de creadores de contenido con más seguidores del momento son en realidad grandes amigos... aunque también rivales. ¿Willyrex y Vegetta? Vale, se van de vacaciones juntos y han publicado una serie de libros cuya historia firman ambos, lo que no significa que no luchen por un pedacito de la misma audiencia. ¿Auron y Rubius? Amigo, eso son palabras mayores.

Dos de los mayores youtubers españoles han comenzado un intercambio de cancelaciones por un tema de 'donde dije digo, digo Diego', con intercambio de mensajes en apariencia bastante serios. De hecho, hoy hemos oído al catalán decir que "Rubius tiene la culpa de todo".

Pero vayamos por partes. Auron se quejaba hace unos días de que su colega madrileño no le había hecho llegar unas muestras de su marca de ropa. "Yo soy un humilde youtuber, no sé qué haces promocionando a Adidas", le respondía Rubius en otro vídeo donde aseguraba que ya había enviado el paquete prometido.

No solo eso: pedía a sus millones de seguidores que hicieran tendencia el hashtag #CancelarAuron, "por ser un desagradecido". Dicho y hecho, pero Auron quería devolvérsela. Lo ha hecho hoy en directo, con casi 200.000 personas atentas a sus palabras.

Auron acusa (ejem) a su colega de mentir ("hay vídeos míos jugando a Among Us con tu ropa, no sé por qué dices que no me la pongo") y añade que Rubius es un tacaño. "Fijaos lo miserable que es, la ha enviado contrarreembolso". Con esa excusa ha promocionado el hashtag #RubiusGameOver, que muchos de sus seguidores se han tomado completamente en serio.

Nada más lejos de la realidad. El intercambio de 'cancelaciones' no podía ser más inocente, solo que ambos lo han maquillado con su habitual sarcasmo.

A un montón de gente le ha pillado por sorpresa y se lo ha tragado, pero es que ahí está precisamente la gracia.

Si pones un hashtag cancelando a los reyes, mejor que sepas que todo es cachondeo, que luego pasa lo que pasa con los haters...

La broma tiene pinta de que va a durar unos días más y que hasta se convertirá en meme. Mientras lo digan con cara seria, seguro que hay gente que se lo sigue creyendo.