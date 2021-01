Lucille: el chihuahua de Lolito que también es influencer

Nos hemos preguntado muchas veces en Flooxer Now a partir de qué punto te puedes considerar influencer. Hay una regla no escrita que habla de los 100.000 seguidores, otra de que tus fotos en redes sean chulísimas, y una más que habla de la gente con la que te juntas. Lucille cumple todos esos requisitos.

Si de primeras no te suena el nombre no te apures, es porque no suele hablar a cámara y de hecho en el mundo virtual tiene gente que le administra las cosas. Ella no se ocupa de nada, solo de salir delante de cámara con la más difícil de las poses: ser natural. Como las mejores divas.

Hablamos de la perrita de Lolito Fernández, uno de los creadores de contenido que más ha aprovechado el momento, y cuya mascota ha llegado a quitarle protagonismo de manera totalmente involuntaria.

Con su tamaño mini ("es un cruce de chihuahua con oveja"), le cabe en cualquier bolso y suele viajar con él a cualquier parte. A la ya peculiar cara que tienen los perros de esa raza, Lucille tiene unos defectos que ha convertido en virtudes: sus ojos van por libre en temas de sincronización y siempre tiene la lengua fuera.

Quizá ese toque entre burlón y loco a muchos les parece feo, pero muchos más creen que es un atributo adorable. Es por eso por lo que supera el cuarto de millón de seguidores en Instagram, la segunda mascota de youtubers españoles más seguida en esa red.

En realidad podría ser la primera, porque solo le adelantan Zeus y Hermes, los cánidos de Willyrex, pero con el matiz de que son dos y juntos suman 460.000 seguidores. Si separaran sus caminos perrunos a partes iguales en Instagram, tendrían menos followers que la perrita.

Ajena al concepto de competencia, no le ha importado conocer y retratarse con Zeus, pero donde de verdad lo peta es en fotos con seres más famosos.

Lucille se ha dejado fotografiar junto a los números uno del panorama influencer-gaming: es una vieja conocida de TheGrefg, se retrataba con Auron y Biyín antes de que esta diera su salto al streaming, ha estado en los brazos de Rubius, Ibai, Vegetta... normal que levante tanta expectación.

¿Dará el paso a Twitch o a Facebook Gaming, como su dueño? Es pronto para saberlo, si bien donde parece estar en su salsa es en Instagram. No la pierdas de vista.