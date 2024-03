10 canciones que no hablan sobre lo que crees

Gimme Hope Jo Anna - Eddy Grant

Esta maravillosa canción llena de vibras positivas es, en realidad, un tema anti-apartheid con una fuerte carga política y una letra muy dura de escuchar, si se presta atención.

Whistle - Flo Rida

Este sencillo tema de Flo Rida es, en realidad, una oda al sexo oral. Resulta especialmente inocente para las personas no-angloparlantes, que no tienen ni idea de lo que “soplar un silbato” significa en inglés.

Imagine - John Lennon

El propio Lennon reconoció que escribió Imagine para dar voz al ideario comunista de la forma más family friendly posible. Teniendo en cuenta el éxito que ha tenido hasta ahora, parece que lo consiguió.

Total Eclipse of the Heart - Bonnie Tyler

Este temazo de Bonnie Tyler fue escrito, en realidad, para el musical de Nosferatu. La letra habla de la transformación de una persona en vampiro, de su paso a ser un muerto viviente.

Who Let the Dogs Out? - Baha Men

Esta es la típica canción que parece que no dice más que tonterías, pero que en realidad critica a los hombres que se dedican a acosar a las mujeres por la calle con “piropos”.

Forever Young - Alphaville

No, la canción no es sobre querer ser joven para siempre, inmortal o lo que sea: en realidad habla de la guerra con bombas atómicas y del miedo a perder la vida un día cualquiera.

Hey Ya! - Outkast

Si se lee la letra de esta canción, queda claro lo mucho que se mofó su autor de todos los oyentes: sabía que nadie escucharía la letra porque era demasiado pegadiza como para no bailarla. En realidad, habla de relaciones de pareja fracasadas que se mantienen por seguir la tradición.

No Woman, No Cry - Bob Marley

Hay quienes cantan esta canción para enorgullecerse de estar solteros, pero es un consuelo que Bob Marley le lanza a una mujer para que deje de llorar. Quizá, si se hubiese titulado “No, woman, no cry”, habría quedado más claro. ¡Las comas, Bob, las comas!

99 Luftballons - Nena

Puede que parezca una canción feliz, pero en realidad es una confesión del miedo que una persona siente ante un ataque con bombas nucleares.

Vamos a la Playa - Righeira

Por si no habías prestado mucha atención a este clásico: no, no es sobre ir a la playa. Al igual que 99 Luftballons, utiliza esa narrativa para hablar de la amenaza nuclear.