Aitana revela la historia de su primer beso: "No sé si esto es legal, yo tenía 16 y él 21"

Aitana continúa impulsando su carrera internacional mientras se acerca el inicio de su gira mundial, prevista para marzo de 2026 en Buenos Aires y con paradas en países como Paraguay, Colombia y México. Precisamente en este último, donde actuará en cinco ciudades, la artista concedió una entrevista al conocido podcast Envinadas, espacio en el que compartió una anécdota que rápidamente ha captado la atención del público.

La cantante habló sobre su vida antes de alcanzar la fama y, en concreto, sobre cómo fue su primer beso. La catalana explicó que siempre había tenido claro que quería que ese momento fuese con alguien que no formara parte de su entorno cercano. Su intención, según relató, era evitar situaciones incómodas posteriores y que la experiencia quedara como un recuerdo aislado.

El episodio tuvo lugar durante una excursión escolar a los Pirineos en la que coincidieron estudiantes de su instituto con jóvenes de un centro madrileño. Sin embargo, Aitana no sintió interés por ninguno de los chicos de su edad, sino por el monitor que acompañaba al grupo. "Tenía 21 años y yo 16", recordó, antes de admitir que no sabía si aquello "era del todo legal".

La situación se dio en una de las noches de la salida, cuando el grupo decidió jugar a "prueba o beso", un clásico de la adolescencia. A la cantante le tocó dar un beso y fue entonces cuando el monitor, según explicó, "salió en su defensa", dando pie a una complicidad que continuó más tarde. Al final de la velada, ya de camino a las cabañas, él le preguntó si quería que la acompañara y, en la puerta de su alojamiento, se produjo el beso que ella identifica como el primero de su vida.

El relato, compartido con naturalidad, ha generado debate y curiosidad entre sus seguidores, además de convertirse en uno de los aspectos más comentados de su reciente visita a México.