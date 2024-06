Anuel AA recuerda su época en prisión: "Muchos temas se filtraban solos y se empezaban a ir bien viral"

Anuel AA se encuentra en España de gira donde va a actuar en La Velada del año 4 y diversos festivales. El cantante puertorriqueño estuvo visitando El Hormiguero donde estuvo hablando con Pablo Motos sobre su estancia en al cárcel y sobre como le llegó el éxito de forma viral cuando el estaba dentro.

En abril de 2016, fue arrestado en Puerto Rico, y sentenciado a treinta meses de prisión federal por posesión ilegal de tres armas de fuego.Durante ese tiempo trap latino ganó popularidad y Anuel explicaba que "estaba en la cárcel y mis temas lo estaban petando fuera".

Después de ser arrestado y encarcelado, grabó su álbum debut mientras estaba en prisión.​ Hizo esto principalmente grabando su voz por teléfono y aprovechando su estadía obligatoria en un centro de rehabilitación de Miami para completar el álbum Real hasta la muerte.

"No es como lo pintan en las películas. En la prisión hay seres humanos, muchas personas que han cometido errores y han terminado alli por cosas de la vida haciendo su condena", explicó.

"Dios tiene un plan diferente para todos nosotros a veces muchos no seguimos el proposito y terminamos en situaciones como esa", aseguró sobre su estancia

"Otros tenemos que pasar por esas situaciones para poder reaccionar. A veces Dios nos permite pasar por ciertas situaciones para que esas cicatrices nos conviertan en los guerreros que somos hoy", sentenció Anuel AA.

Durante los primeros meses en la cárcel se alejó de la música: "Me distancié de todo el mundo, yo no escribí en ocho o nueve meses. En el sentido de escribir música tenía el espiritú muerto"

"Tenía el espíritu muerto porque pensé que se me había venido abajo la carrera", asegura pero por suerte no fue así "Al pasar de los meses ingresaban presos y muchos temas se filtraban solos y se empezaban a ir bien viral. El equipo de trabajo que yo tenía en la calle empezaban a tirar los temas", asegura.

"El proceso fue buen raro, yo a veces me descomunicaba y me tiraba un mes sin llamar a la calle pero ingresaban presos y me decían 'Anuel estás bien pegao en la calle' y así fue como yo empecé a motivarme poco a poco".