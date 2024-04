Barei cuenta su nefasta experiencia en Eurovisión y afirma que estuvo a punto de no ir

Seguramente muchos recordaréis a Barei por su actuación en el festival de Eurovisión 2016, donde defendió una canción titulada Say Yay! y obtuvo el puesto número 22 con 77 puntos. Ahora, durante su paso por el podcast Pop Talks ha querido contar algunos detalles sobre su paso por el festival.

La cantante señaló que, incluso, durante los ensayos, peligró su seguridad: "Le dije (a Federico Llano) que me iba a caer y que se iba a apagar la luz. Él me dijo que no y yo le contesté que no iba a ir a Eurovisión. Entonces a la media hora me llamó y me dio la razón". También cuenta que, al entrar a la sala de visualización para ver sus ensayos, no se veía nada de lo que habían acordado en lo que respecta a la realización de su actuación: "No se apagó la luz cuando se tenía que apagar… es decir, todo al revés. Yo pensaba que se estaba inventando la realización sobre la marcha porque no tienen la información".

"Yo dije que haríamos algunos cambios, que estaba contenta… pero por dentro estaba queriendo gritar, llorar y cagarme en su puta madre [...] Cuando ya vuelvo, de repente un medio me dice: "Oye, Bárbara, hemos podido hablar con los realizadores y dicen que nunca les llegó un PDF de Federico Llano". Con razón todo iba al revés", explicó la artista.

A juzgar por sus palabras, la preparación para llegar a Eurovisión tuvo que ser una verdadera odisea para Barei. Una lástima que las malas actuaciones de algunas personas empañen la que, de seguro, para ella podría haber sido una experiencia absolutamente inolvidable.