Billie Eilish se convierte en la artista más escuchada del mundo

En un año lleno de éxitos, Billie Eilish ha alcanzado un nuevo logro que consolida su estatus en la cima de la industria de la música. La joven estrella estadounidense se ha convertido en la artista más escuchada del mundo, superando a grandes nombres como The Weeknd y Taylor Swift. Con 101.2 millones de oyentes mensuales en Spotify, Eilish ha dejado atrás a sus competidores y se ha situado en lo más alto del panorama musical.

El 2024 ha sido un año decisivo para la carrera de Eilish. Su tercer álbum de estudio, Hit me hard and soft, ha cumplido con creces las expectativas de críticos y seguidores. Con canciones como Birds of a Feather, Lunch y Chihiro, la artista ha logrado conectar profundamente con su audiencia, explorando temas como el amor, la vida adulta y la introspección personal. En un mercado dominado por canciones cada vez más cortas, Eilish ha optado por composiciones que alcanzan los cinco minutos, destacándose por su profundidad y madurez.

Además, la colaboración de Eilish con Charlie XCX en el remix de Guess ha sido un éxito rotundo, convirtiéndose en una de las colaboraciones con mejor acogida del año. Este éxito se suma a la balada What Was I Made For?, compuesta para la película Barbie, que le valió su segundo Premio Oscar y un Grammy a la Mejor Canción del Año.

A pesar de estos logros, Eilish sigue enfocada en su arte más que en las cifras, lo que la hace aún más admirable. Además, la artista ha salido públicamente a agradecer a todos sus oyentes por hacer que haya podido alcanzar este nuevo récord. Con todo esto, Billie Eilish no solo ha marcado un hito en su carrera, sino que también ha redefinido el panorama musical contemporáneo.