Bizarrap acompaña a Carlos Alcaraz en su noche más feliz en Nueva York: Así fue su celebración

Bizarrap ha sabido consolidarse como uno de los principales artistas musicales del momento; mientras que Carlos Alcaraz ha hecho lo propio en el mundo del tenis. Ahora, ambos han coincidido en Estados Unidos, concretamente en la final del US Open.

El nuevo duelo entre Alcaraz y Sinner ha dado al español la victoria, alzándose con el Grand Slam en el cuarto set. El tenista se dejaba la piel en la pista y el productor lo animaba desde la grada, apoyando al jugador en todo momento.

Bizarrap ha compartido en sus stories el punto final de Carlos, cuando se hizo con el partido tras un saque directo. De hecho, el músico detrás de las sesiones más famosas de internet, recogió su celebración, su sonrisa y su afectuoso saludo al italiano con un "vamos hermano". Una prueba clara de la amistad que los une.

No bastante con eso, Biza bajó a la pista para sostener junto al ganador el preciado trofeo. "Felicitaciones campeón!!", reza la publicación del productor.

Bizarrap y Carlos Alcaraz en el US Open | instagram.com/bizarrap/

Y es que, mientras el mundo espera a que llegue la nueva Bzrp Music Session, el artista ha querido acompañar a su amigo en Nueva York y disfrutar en directo de uno de los mejores momentos del tenis este año.

La temporada de Grand Slam ha terminado y España, con el apoyo del argentino, ha demostrado que sigue en la cima del deporte.