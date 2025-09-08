Lola Índigo tendrá su propia muñeca Bratz este diciembre y estará plagada de referencias a su trabajo artístico

La cantante Lola Índigo ha dado un paso más en la consolidación de su presencia cultural al anunciar que tendrá su propia muñeca Bratz. La noticia fue desvelada durante su concierto en el estadio Metropolitano el 14 de julio, en el marco de su gira La Bruja, La Niña y El Dragón, lo que ha convertido esta colaboración en un acontecimiento inesperado, pero significativo dentro del merchandising musical.

La muñeca —que saldrá a la venta en diciembre de 2025— se inspira en la etapa conocida como La Niña, que ha marcado profundamente su estética reciente. Según se ha adelantado, el diseño incluye la emblemática melena rubia, botas altas y otros elementos de vestuario que han caracterizado su identidad escénica. También incorporará accesorios simbólicos que hacen un guiño a su faceta artística, como una réplica de su micrófono de escenario y una tarjeta coleccionable.

Aunque aún no se ha confirmado el precio oficial, se estima que la muñeca rondará los 39,95 €, en línea con otros productos similares lanzados previamente por la marca.

Este anuncio ha despertado gran interés entre sus fans y coleccionistas, que han comenzado a compartir las primeras imágenes promocionales en redes sociales. Se comenta que la muñeca "está llena de referencias a su carrera", aludiendo directamente a la conexión visual con la trayectoria de Lola Índigo.

La colaboración con Bratz se enmarca en una estrategia creciente de fusionar música, moda y cultura pop. Sus seguidores han destacado la originalidad del lanzamiento, que no solo amplía su línea de productos, sino también refuerza su presencia como icono estético en el panorama musical y mediático español. La expectación sigue creciendo tanto por el valor simbólico de la muñeca como por su potencial como objeto de colección.